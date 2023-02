Der stille Ozean kam zu seinem Namen, weil der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan das Meer hinter Lateinamerika als friedlich erlebte: „pazifisch“ im Vergleich zum stürmischen Atlantik. Zwar türmen sich auch im Pazifik manchmal gewaltige Wellen auf, aber Magellans Wort hat sich durchgesetzt. Und auf die Inseln, auf die man im weiten Blau sehr vereinzelt stößt, haben sich die entsprechenden Vorstellungen auch übertragen: Fiji, Tonga, Bora Bora, Tahiti, lauter kleine Paradiese, auf denen die Menschheit sich daran erinnern könnte, wie ein unbeschwertes Leben unter der Sonne und unter Kokospalmen aussehen mochte.

Dass der Pazifik von Beginn an auch eine Fiktion war, klingt in dem Titel des neuen Films von Albert Serra nach: „Pacifiction“. Das Wortspiel erweist sich allerdings als vielschichtiger. Denn es könnte sogar sein, dass der Pazifik eine eigene Form von Fiktionalität hervorbringt. „Pacifiction“ wäre also so etwas wie ein Genre: Südseeträume, und zwar überraschend unruhige.

Serra erzählt von einem französischen Diplomaten auf Tahiti: Monsieur De Roller vertritt die Staatsgewalt der früheren Weltmacht in dem Übersee-Territorium. Seine Dienstuniform ist ein weißer Anzug, unter dem sich ein massiger Leib zeigt, die Gestalt eines Mannes, dem das Wohlleben schon angeschlagen hat. Benoît Magimel macht aus dieser Figur einen denkwürdigen Typus: ein Europäer in der größtmöglichen Fremde, inmitten von lokaler Bevölkerung, die sich durch einen Hahnentanz definiert und eine knackende Sprache spricht.

De Roller scheint die Differenz allerdings gar nicht groß wahrzunehmen. Er geht leutselig mit den Menschen um, er sieht sich als einen echten Diplomaten, als einen Vermittler, er weiß auch, wann er sich auf die Kräfte berufen muss, auf die er notfalls zählen kann, und wann er sich locker geben kann. Einem Priester, der seiner Herde den Besuch eines lokalen Casinos verbieten möchte, fährt er ziemlich unwirsch in die Parade, diese Diskriminierung wäre nebenbei ja auch dem Steueraufkommen abträglich.

Vorkämpferin gegen politische Korrektheit

Eine Schriftstellerin, die auf eine Lesereise nach Französisch-Polynesien entsandt wurde, stellt er mit einer etwas wirren Rede als Vorkämpfern gegen die politische Korrektheit vor, nur um dann ausführlich zu erwähnen, dass er auch selber schreibend tätig ist, mit Notizen und Aufzeichnungen, in denen sich seiner Meinung nach eine beträchtliche Intellektualität manifestiert.

Der von Benoît Magimel großartig improvisierten Rede nach möchte man De Rollers Selbstreflexionen aber eher nicht genauer kennenlernen. Sie finden dann ohnehin eine andere Form, nämlich eine, mit der Serra das Innenleben seines Protagonisten sukzessive nach außen kehrt.

Schon bald nämlich mischen sich in den Arbeitsalltag von De Roller die ersten Anzeichen merkwürdiger Vorgänge. Dieser Alltag besteht im wesentlichen darin, dass er dauernd zu Tisch sitzt, in unterschiedlichen Runden, und den Rest der Tage verbringt er im Paradise Night, einem Club, in dem die Servierkräfte in weißen Unterhosen herumlaufen, und in dem nicht nur der DJ uneindeutigen Geschlechts ist.