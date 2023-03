Aktualisiert am

Eine kaum begreifliche Tat: In ihrem Spielfilmdebüt „Saint Omer“ erzählt die Französin Alice Diop von einer jungen Frau, die ihre fünfzehn Monate alte Tochter tötete.

Kayije Kagame als Prozessbeobachterin in dem Film „Saint Omer“. Bild: AP

Seit ein paar Jahren erscheinen in Frankreich immer wieder Romane über Kindstötungen. Da war 2016 „Dann schlaf auch du“ von Leila Slimani, für den sie den Prix Goncourt bekam und in dem es um ein Kindermädchen als Täterin ging. 2021 dann „Die Rache ist mein“ von Marie NDiaye, in dem eine Mutter ihre eigenen beiden Kinder umbrachte, erzählt aus der Sicht ihrer Anwältin.

Jetzt hat Marie NDiaye auch an einem Drehbuch mitgeschrieben. „Saint Omer“ von Alice Diop erzählt von Laurence Coly (Guslagie Malanda), die ihre fünfzehn Monate alte Tochter am Strand der nordfranzösischen Stadt Saint Omer aussetzt, kurz vor der Flut. Das Mädchen ertrank und wurde am nächsten Morgen von einem Fischer gefunden. Im Prozess kommt heraus, dass außer dem Vater, einem deutlich älteren Mann, bei dem Coly lebte, niemand etwas von der Existenz des Kindes wusste, weder Behörden noch Familie.

Alice Diop war im Gerichtssaal

Es ist der erste Spielfilm der 44-jährigen Regisseurin Alice Diop, die bisher für ihre Dokumentarfilme bekannt war. Für „Nous“, einen Film über Bewohner entlang der Bahnlinie RER B um Paris, gewann sie vor zwei Jahren unter anderem den „Encounters“-Preis der Berlinale.

Auch in „Saint Omer“ behält sie viele Eigenschaften des Dokumentarischen bei. Der Film beruht auf der wahren Geschichte von Fabienne Kabou, wie die Hauptfigur im Film zum Studium aus dem Senegal nach Paris gekommen, die ihre Tochter 2016 auf die genannte Weise in Saint Omer tötete. Alice Diop nahm damals als Zuschauerin am Gerichtsprozess teil. Im Film ist ihr Alter Ego Schriftstellerin. Rama (Kayije Kagame) möchte über die Verhandlung ihren nächsten Roman schreiben.

Auch „Saint Omer“ konzentriert sich ganz auf den Gerichtsprozess. Er zeigt weder das Kind noch die Tat, sondern beginnt mit Rama, der Beobachterin. Sie lebt in Paris mit ihrem Freund zusammen, ihre Familie kommt, wie die Angeklagte, aus dem Senegal. Eine der ersten Szenen zeigt sie bei einem Familienessen. Sie fühlt sich offensichtlich unwohl, und auch sie verheimlicht etwas: Sie ist im vierten Monat schwanger.

Der Film verwebt die Geschichten der beiden Frauen. Rama spiegelt sich in der Angeklagten, sie scheint Parallelen zu erkennen, die ihr Angst machen. Zugleich denkt „Saint Omer“ über Mutterschaft überhaupt nach, über die damit verbundenen Ängste, Herausforderungen und Gefahren, die ungleich verteilt sind, je nachdem, woher man kommt.

Eine Art Ursachenforschung

Indem er die Angeklagte und ihre Aussagen, ihr Auftreten und das Verhalten der weiteren Beteiligten ihr gegenüber, der Richterin, des Staatsanwalts, einiger geladener Zeugen, sehr genau zeigt, betreibt der Film eine Art Ursachenforschung. Dass Laurence Coly die Tat begangen hat, steht nie zur Debatte, sie selbst ist von Anfang an geständig. Zugleich plädiert sie auf „nicht schuldig“.

Sie selbst verstehe nicht, warum sie so gehandelt habe, sie hoffe, dass die Verhandlung ihr helfen werde zu verstehen. Einmal nennt sie Hexerei als Ursache, ihre Anwältin spricht von Wahnvorstellungen. Die Urteilsverkündung lässt der Film aus, denn darum geht es nicht. Er scheint ein Geheimnis zu wahren, sich nicht anzumaßen, die Geschichte ganz zu durchdringen.

Vieles deutet er nur an, wird nie explizit oder gar plakativ. In wenigen Sätzen und Szenen zeigt er den Alltagsrassismus. Da ist Ramas Verleger, der sich über das gute Französisch Colys wundert, oder die Philosophieprofessorin, die nicht begreift, dass Coly über Wittgenstein habe promovieren wollen und nicht „über ein Thema, das näher an ihrer Kultur ist“.

Auf den ersten Blick ist „Saint Omer“ ein schlichter, beinahe strenger Film. Dabei setzt er kleine, zurückhaltende Akzente, die die dokumentarische Nüchternheit durchbrechen. Durch die unheimlich-hypnotische Musik, die Ramas Ängste spürbar macht und sie zugleich an das Publikum weitergibt; oder durch die vielen intermedialen Verweise, die Ausschnitte aus Pasolinis Medea-Film, die Mona Lisa an der Wand bei Ramas Familie. In ihrer Vorlesung spricht Rama über Marguerite Duras’ „Hiroshima mon amour“, beschreibt die „Gewalt der Bilder in einem beinahe lyrischen Gesang“. Diop befragt, niemals prätentiös, Frauen- und Mutterbilder zusammen mit ihren eigenen Filmbildern.

Es hat bestimmt auch mit diesem so genau gearbeiteten, stellenweise poetischen, aber nie beschönigenden Zugang zu tun, dass der Film in Venedig den Großen Preis der Jury und den César für das beste Debüt gewonnen hat, er ist außerdem Frankreichs Kandidat für den Oscar. Woher kommt denn nun diese nicht nur französische Faszination für eine Tat, die als die wohl am schwersten begreiflichste überhaupt gelten kann, mit der sich eigentlich niemand gern beschäftigt? Und warum sollte man sich als Publikum diesen Geschichten freiwillig aussetzen?

Die Antwort auf beides wird in „Saint Omer“ erkennbar: weil dieses Motiv von so viel mehr erzählt, vom Verhältnis zwischen Frauen und Männern, von Chancengleichheit und ihrem Gegenteil, Isolation und Diskriminierung, Eltern-Kind-Beziehungen, ach, eigentlich von der ganzen Gesellschaft. Auch deshalb ist dieser Film so stark und so klug.

Von Donnerstag an im Kino.