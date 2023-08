In diesen Tagen, da der Streik der Drehbuchautoren schon mehr als hundert Tage dauert und der Streik der Schauspieler immerhin einen Monat, weshalb die Produktion amerikanischer Filme, Serien und Fernsehshows fast völlig zum Erliegen gekommen ist und keiner weiß, wie es weitergehen soll – in diesen Tagen haben die Studiochefs und Produzenten an ihre Berater, an sich selbst und an ihre Computer nur eine Frage: wie man das ganze renitente Pack, die schnöseligen Autoren und die eingebildeten Schauspieler entmachten und am besten ganz überflüssig machen könnte.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Denn in beiden Streiks geht es nicht nur um mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen, eine gerechtere Verteilung der Profite. Es geht um die Kontrolle der Künstlichen Intelligenz. Es geht um die Sorge, dass die Arbeit beider, der Autoren wie der Schauspieler, durch den Einsatz von KI demnächst entwertet und im schlimmsten Fall ganz abgeschafft werden könnte.