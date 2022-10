Prozess gegen Kevin Spacey : Wann darf der Schurke wieder Schurken spielen?

Seit fast genau fünf Jahren ist Kevin Spacey arbeitslos; er hat in keinem Film, keiner Serie, keiner Theaterinszenierung mehr mitgespielt – wenn man einmal absieht von zwei obskuren, von ihm selbst inszenierten Videobotschaften und einem semidokumentarischen kroatischen Film, in dem er den Präsidenten Franjo Tudjman spielte. Und alle, die jetzt hoffen, dass sich das bald ändern werde, schon weil das keine guten fünf Jahre waren, nicht für die Serie „House of Cards“, die ohne ihn nur halb so furchteinflößend war, nicht fürs Kino, das so verführerische und intelligente Schurken wie ihn dringend brauchte – all jene Bewunderer muss man enttäuschen: So schnell wird Spacey nicht wiederkommen.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton.



Die allseits verbreitete Nachricht, dass er erwiesenermaßen unschuldig sei, gibt den Spruch einer Jury in Manhattan nicht ganz korrekt wieder: In weniger als eineinhalb Stunden haben die Geschworenen nur entschieden, dass sie Kevin Spaceys Darstellung des Sachverhalts plausibler fanden als die des Schauspielers Anthony Rapp, der Spacey in einem Zi­vil­prozess auf vierzig Millionen Dollar Schadenersatz verklagt hatte. 36 Jahre ist es jetzt her, dass, anlässlich einer Premi­ere am Broadway, Kevin Spacey in seiner New Yorker Wohnung jene Party gab, zu der auch Rapp, damals vierzehn, eingeladen war. Spacey habe ihn berührt, be­drängt, genötigt, sagte Rapp. Während Spa­ceys Anwälte darauf hinwiesen, dass die Szene, wie Rapp sie beschrieb, eine ganz erstaunliche Ähnlichkeit habe mit einer Szene aus George Furths „Precious Sons“, dem Stück, in dem Rapp damals eine Hauptrolle spielte. Einem Stück, in dem Rapp nicht nur von einem erwachsenen Mann (in diesem Fall Ed Harris) be­drängt und genötigt wird. Sondern in dem der Kinderdarsteller Rapp einen Kinderdarsteller spielt, der vom großen Auftritt träumt. Frank Rich, damals der Theaterkritiker der „New York Times“, war begeistert von Anthony Rapp. Und vom Theater auf dem Theater.