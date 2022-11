Film von Karoline Herfurth : Zwischen Hochzeit und Notaufnahme

Aktualisiert am

Karoline Herfurth (links) und Jasmin Shakeri in „Einfach mal was Schönes“. Bild: Warner Bros.

Einstürzende Familienaufstellungen: Karoline Herfurth arbeitet in ihrem neuen Film „Einfach mal was Schönes“ erfolgreich an der deutschen Variante einer Mainstream-Komödie. Unwiderstehliche Momente inklusive.