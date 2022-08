Aktualisiert am

Jüdisches Leben in Polen : Ein Fenster in eine verschwundene Welt

Wie viele Leben streift man in drei Minuten? Die jüdischen Bewohner von Nasielsk 1938 im Dokumentarfilm „Three Minutes – A Lengthening“ Bild: Holocaust Memorial Museum

Die Kinder sind aufgeregt, sie lachen, schubsen sich gegenseitig an. Manche Erwachsene schauen abwartend, neugierig vielleicht. Die lachenden Jungen tragen Schiebermützen, manche der älteren Männer lange weiße Bärte, ein paar Mädchen haben lange Zöpfe, einige Frauen tragen elegantere Kleider und Hüte. Viele Erwachsene kommen gerade aus einem Gebäude mit einem Löwen­relief – es ist die Synagoge.

Die Szene spielt an einem Sommertag, Anfang August 1938, in Nasielsk nördlich von Warschau. Gedreht hat sie David Kurtz, ein amerikanischer Jude, der sich auf einer Europareise auch seinen Geburtsort und die Heimat seiner Vorfahren anschauen wollte. Die verblassten 16-Millimeter-Kodak-Farbaufnahmen dauern etwas mehr als drei Minuten. Die niederländische Filmemacherin Bianca Stigter verlängerte und verdichtete sie mit „Three Minutes: A Lengthening“ („Drei Minuten: Eine Verlängerung“) zu einem Dokumentarfilm, der zwangsläufig fragmentarisch bleiben muss, dessen Stärke aber genau im Aushalten des Tastens und Scheiterns auf der Suche nach Antworten liegt. Wer waren die Menschen im Film, in dieser jüdischen Gemeinde, die wie unzählige andere nur wenig später von den Deutschen zerstört werden sollte, die meisten ihrer Mitglieder ermordet?