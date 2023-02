Berühmt wurde Joe Pesci 1990 durch einen der kürzesten Sätze, die je Filmgeschichte geschrieben haben. „Funny how?“, „Inwiefern lustig?“, lautete in Martin Scorseses „Goodfellas“ seine immer wütender wiederholte Frage an den von Ray Liotta gespielten Mitgangster, der ihn als lustigen Typ bezeichnet hatte. Der falsche Zornausbruch des cholerischen, krankhaft brutalen Mobsters Tommy DeVito, den Pesci spielte, ist weder für seine Mafiakollegen noch für den Zuschauer von einem tatsächlichen zu unterscheiden. Später ermordet DeVito aus derselben Augenblickslaune heraus ohne Witz zwei Männer. Für seine Rolle erhielt Pesci 1991 den Oscar als bester Nebendarsteller.

Bekannt war er da schon. 1980 hatte er den rührend-rührigen Bruder des Boxers Jake LaMotta in „Raging Bull“ gespielt, ebenfalls mit Robert De Niro. Vier Jahre danach trat er erneut mit ihm, der ihn aus seiner Existenz als Restaurantbesitzer zurück zum Film geholt hatte, in Sergio Leones „Es war einmal in Amerika“ als Mafioso der Chicagoer Szene auf. Und 1989 hatte Pesci – er war nicht mehr jung, brauchte aber trotzdem das Geld – begonnen, an der Seite von Mel Gibson und Danny Glover in der halblustigen Polizistenserie „Lethal Weapon“ mitzuwirken: als plappernder Geldwäscher, Immobilienmakler und Privatdetektiv Leo Getz. Für letztere Rolle wurde er 1999 mit guten Gründen für die Goldene Himbeere als schlechtester Nebendarsteller nominiert.

„Es ist, wie es ist“

Tatsächlich war Pesci in den meisten seiner Rollen irgendwie lustig. 160 cm groß und mit einer hellen Stimme, erhielt er, der zunächst Jazzsänger werden wollte und Anfang zwanzig eine Platte mit dem schönen Titel „Little Joe Sure Can Sing“ aufgenommen hatte, von den Drehbuchautoren stets viel Text, den er gern in Satzkaskaden wiedergab. Oft war er ein Mafioso, aber es waren vor allem Rededuelle sein Metier. In „Mein Vetter Winnie“ spielte er 1992 an der Seite der hinreißenden Marisa Tomei, die für ihre Rolle als schönste Kraftfahrzeugexpertin aller Zeiten einen Oscar erhielt, den Anwalt ohne jegliche Kenntnis, der einen Prozess mit Aussicht auf Todesstrafe gewinnen muss.

In „The Public Eye“, dem zweiten Film, in dem er die Hauptrolle hatte, findet er 1993 als New Yorker Pressefotograf, dessen ganze Leidenschaft diesem Beruf als Kunst gilt, in einer Szene als Pfarrer verkleidet, Zugang zu einem Schwerverletzten, um ihn abzulichten, und betet zur Tarnung einen falschen Rosenkranz herunter: „In dubio pro Corpus Delicti. Carpe diem in flagranti, Orvieto et Chianti.“ In „Lethal Weapon 4“ wiederum empört er sich, dass an Bord eines Schiffes alle gewohnten Worte ihren Sinn verlieren und man dort „achtern“ statt „hinten“ sagen muss oder „die Lenzpumpe bemannen“ anstatt „Leute, das Wasser muss raus“.

Insofern kann man sagen, dass es Joe Pescis Begabung war, das Auseinanderfallen der Dinge und der Worte darzustellen. Mal durch Wortwasserfälle, die in Auseinandersetzungen nur den Lautstärkepegel nach oben treiben, mal durch Witze, mal auch durch den vergeblichen Versuch, rhetorisch irgendetwas zu bewirken.

Wenn wir uns heute den achtzigsten Geburtstag von Joe Pesci vor Augen führen, kommen wir nicht um die Feststellung einer filmgeschichtlichen Epoche herum. James Gandolfini ist 2013 gestorben, Joe Pescis Jugendfreund Frank Vincent, geboren als Frank Vincent Gattuso, starb 2017, und im vergangenen Jahr haben sich Ray Liotta, Tony Sirico und Paul Sorvino auf den letzten Weg gemacht. Wer soll jetzt noch die Mafia im amerikanischen Kino spielen? Die Genannten, allesamt italoamerikanischer Herkunft, gehörten zu den Schauspielern, die man in den vergangenen dreißig Jahren nur sehen musste, um zu wissen, dass es gleich zu einer Schutzgelderpressung, einem Bandenmord oder einem lauten Großfamilienabend mit Polpette al sugo kommen würde.

Sie waren die Gesichter der Filme, die uns zurück in die Vierziger- oder Sechzigerjahre führten, nicht selten von Martin Scorsese gedreht oder nach seinem Vorbild, und die nach Angaben der Forschung sich sogar auf den Habitus der tatsächlichen Mafiosi auswirkten.

Joe Pesci ist einer der Letzten dieses Casts. In Scorseses „The Irishman“ von 2019 ist er noch einmal und angeblich nach vierzigfacher Bitte von Scorsese zum Film zurückgekehrt, um jetzt erstmals einen alten, schweigsamen, ganz ruhigen, ganz kontrollierten Mafioso zu spielen.

Man schaut ihm fasziniert dabei zu, wie er Todesurteile verkündet, als handele es sich um Tatsachenfeststellungen: „Es ist, wie es ist.“ Als Robert De Niro, der in der Rolle des irischstämmigen Auftragskillers dort zusammen mit Pesci als Auftraggeber im Gefängnis sitzt und sich darüber amüsiert, dass dieser altersfromm den Gottesdienst besucht, erwidert Pesci in der Rolle des Russell Bufalino: „Du wirst schon sehen.“ So hatten wir Pesci noch nie kennengelernt. Wir gratulieren einem großen Schauspieler.