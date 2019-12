Jeff Bridges zum Siebzigsten : Mit Gewehr und Haarbürste

Zwei Kerlkategorien kennt das Kino: einerseits den Typus, der es sich erlauben kann, Bargeld im Café aus einem Wildledergeldbeutel zu ziehen, und andererseits den, bei dem man mit den Augen rollen würde, wenn er’s täte: „Wildleder? Echt? Hast du den Hirsch wenigstens persönlich erwürgt?“

Vor Jeff Bridges haben nicht nur Tiere mit Hörnern Respekt, sondern sogar King Kong (1976) und Country-Musik-Publikum (2010 in „Crazy Heart“, dafür gab's einen Oscar). Und falls jemand sein modisches Herrenaccessoire anstarren sollte, würde er ein Lächeln sehen lassen, das klarstellt: Kinder, mag sein, dass es Menschen gibt, die „Männlichkeit“ entweder furchtbar wichtig und toll finden oder aber ein Problem damit haben, aber ich, Jeff Bridges, besitze eine, die sich ohne Radau selbst pflegt. Das dazu.

Gebt ihm einen verratzten Bademantel und einen Klecks Bartunkraut am Kinn, schon kann er sich in seine eigene Legende legen wie in eine Hängematte – wir haben ja alle „The Big Lebowski“ (1998) gesehen. Darin war Bridges „der Dude“, wie John Wayne früher „der Duke“; ein weicher Konsonant ersetzt in der Geschichte maskulinen Rollenverhaltens also einen harten, der ganze Unterschied dahinter besteht darin, dass John Wayne einer war, hinter dem man in Deckung geht, wenn geschossen wird, während Bridges eher einer ist, an den man sich auf der Couch anlehnt, wenn der Tag mal wieder viel zu lang gedauert hat.

Die Frisur entscheidet

Genau wie John Wayne wirkt Bridges in Schwarzweiß besonders bestechend, nämlich im edlen Melodram „The Last Picture Show“ (1971) von Peter Bogdanovich, wo er den Abgrund zwischen einem Traum namens Leinwand und einer Welt namens Erwachsenwerden ausmessen muss. Wer in Schwarzweiß so eindrucksvoll aussieht wie er dort, darf dann auch John Wayne beerben, und zwar als an den Ecken von Schnaps und Lebensenttäuschung angegriffener Actionrentner Rooster Cogburn in der von den Coen-Brüdern 2010 gewagten Neuverfilmung des Henry-Hathaway-Spätwesternklassikers „True Grit“ (1969). Von Wayne im selben Part unterschied sich Jeff Bridges vor allem durch mehr Haare. Die sind ohnehin die wichtigsten Vortragszeichen seiner Schauspielauffassung: Frisuren markieren bei ihm eine über Jahrzehnte gereifte Art der Figurenformung, nie platt realistisch, immer gestalterisch durchdacht.

Wo zum Beispiel ein Geldautomat namens Elon Musk sich, sobald er genug Gewinn macht, die Haare auffüllen lässt, trägt Bridges als Waffenindustrieller in „Iron Man“ (2008) bewusst Glatze, weil Reichtum ohne Implantat viel eindrucksvoller ist. Und in Terry Gilliams „The Fisher King“ (1991) nutzt er Bürste, Gel und Haarband dazu, den moralischen Läuterungsbogen des von ihm verkörperten Mannes zu bebildern – als Troll im Radio fällt ihm anfangs eine Schmierlocke vor den bösen Blick, nach dem unvermeidlichen Absturz laufen wirre Strähnen in alle Richtungen vor seinen Selbstzweifeln davon, und am Ende, als er sich vom Bösen befreit hat, fliegt seine moderate Mähne frei im Wind.

Mehr zum Thema 1/

Jener Jack Lucas ist seine wärmste, liebenswürdigste Vorstellung geblieben, vermutlich auch, weil ihn nie vorher noch je danach eine so bestechende Kombination von ebenbürtigen Kräften umzingelt hat: Robin Williams, Amanda Plummer, allen voran aber die unglaubliche Mercedes Ruehl. Als er am Filmende mit Blumen vor ihr steht, vor der Frau also, die in dunkelster Stunde zu ihm gehalten hat und dafür nach überstandenem Tief kalt verlassen wurde, nimmt sie seine Entschuldigung einerseits an, haut ihm aber andererseits mit allem Recht eine runter. Er guckt daraufhin, als wollte er sagen: Oh, sie hat mich durchschaut, also nimmt sie mich ernst – na, das ist ja nun wirklich mehr, als ich verdiene. Mercedes Ruehl bekam dafür einen Oscar, Jeff Bridges ein paar phantastische Szenen mit ihr. Geschlechtergerechtigkeit kann eben auch für Männer sehr schön sein. Heute wird Jeff Bridges siebzig Jahre alt.