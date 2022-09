Zum Tod von Jean-Luc Godard : Ein letzter junger Blick auf die Dinge

Krimi, Marienlegende, Science-fiction, Außenseiterschnulze, oppositionelle Antikriegsballade – alle großen Erzählgattungen des Kinos tragen Massenleidenschaften, die unter Mediendruck zu Konventionen ausgehärtet sind.

Der Filmregisseur Jean-Luc Godard hat sich in alle der eben aufgezählten (und einige mehr) hineingeworfen, als ginge es um sein Leben. Er hat sie geplündert, neu arrangiert, einige dabei erfrischt, andere fast getötet. „Fast“: Wenn man, beispielsweise, einen Krimi mit der Wackelkamera dreht, weil die Jagd alles ist und das Ergebnis nichts, hat man nicht nur eine Konvention attackiert, die verlangt, dass die Ruhe der Regie irgendwie mit der Hektik des Geschehens fertig wird, sondern auch das Menü der Filmformen, auf dem die betreffenden Konventionen verabredet und installiert werden, um eine neue bereichert. So schuf Godard „Außer Atem“ (1960), so drehen heute Namenlose für Vorabend-Cop-Shows eine Razzia bei Autodieben. Seiner Zeit voraus also, aber das, was draus wurde, war flacher als seine Vorschau darauf.

Wäre es bei der „Nouvelle Vague“, jener französischen Filmregieschule, deren Irrfahrten Godard maßgeblich mitlenkte, nur um einen Anschlag auf damals noch vergleichsweise junge Erzählgewohnheiten des Films gegangen, könnte man die ganze Richtung in eine Evolutionstheorie des technischen Bildes zwischen dem Dia-Abend und dem Handy-Video einpassen und dann vergessen. Aber ihr eignet auch im Rückblick aus einem Abstand von einem halben Jahrhundert eine nicht erschlaffte Spannung. Sie ist ein Phänomen mit Doppelgesicht. Die Verweigerung, von der sie zu handeln scheint – „nein, nicht so wie Hollywood!“ - ist ein Verführungsversuch, die Garstigkeiten der bockigen Verneinung sind Schönheiten: die quälenden Rhythmusstörungen, das Herumtrampeln auf Augenerwartungen des Publikums, die gewollte Ärmlichkeit an Stellen, die Hollywood riesig instrumentiert hätte, und umgekehrt das Auftrumpfen mit obszöner Pracht, wo der Kommerzpolizist sagen würde: „Weitergehen, Leute, nicht stehenbleiben, die Story will es, dass wir uns beeilen“.

Heute, da „das nervt“ so häufig als wahres Urteil über ein beliebiges Kulturprodukt X. ernstgenommen t werden will wie vor vierzig Jahren der analoge Nullsatz „das macht betroffen“, freut man sich im Rückblick immer mehr, dass Godard keine Angst hatte, die Menschheit (und besonders ihre mündig kritischen Geschmackslinken) zu nerven – auch wenn das keineswegs heißt, dass diejenigen seiner Arbeiten, die wirklich nichts anderes können als nerven, deshalb im Abstand der Zeit erträglicher geworden wären: Die maoistischen Ohrfeigengesichter und die knalldummen Tugendmonologe, die ihnen in „La Chinoise“ (1967) aus den Mündern fallen, sind nach wie vor von zeitloser Lästigkeit, und „Je vous salue, Marie“ (1984) montiert das eitel naive Staunen über den Frauenbauch einerseits und die Ehrfurcht vor der Schöpfung andererseits so platt ineinander, dass daneben die Herzensergießungen des filmenden Klosterbruders Terrence Malick geradezu aufgeklärt wirken.

Das Objektiv fürs besondere Objekt

Manches, was der Pariser Großbürgerssohn Godard, der sich von journalistischer Kritik schon deshalb nicht leicht beeindrucken ließ, weil er sie zur Not selbst besser hätte schreiben können, in die Welt setzte, hätte er auch bleiben lassen können – bei Genies ist das zwar selten, aber es kommt vor.

Der Vorwurf der verkopften, blutleeren Konstruktion, der Mache und Masche aber, den frühe Feindschaft gegen ihn erhob, weil er „als Filmkritiker angefangen und erst dann Filme gedreht hat, die deshalb Filmkritikerfilme sind“, trifft keine seiner wirklich vorhandenen Schwächen, sondern ist so stumpf wie der Angriff auf Gustav Mahler, dieser habe „Kapellmeistermusik“ geschrieben).

Godard hat Filme ganz und gar nicht „erst verstanden, dann gemacht“, wie selbst einige seiner Fans ihm unterstellen. Gerade seine späten Filme über die Geschichte des Films verraten das Gegenteil: Er hat das Kino immer verstehen wollen, aber früh gemerkt, dass er es mittels Kritik allein eben nicht verstehen kann, sondern nur, indem er es für sich erfindet, es sich produktiv aneignet.