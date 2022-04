Filmfestspiele von Cannes : Ein „trojanisches Pferd“ Hollywoods?

Aktualisiert am

Iris Knobloch wird von 2023 an das Filmfestival von Cannes leiten. Als erste Frau - und erste Präsidentin, die nicht aus Frankreich stammt. Das ging nicht ohne Widerstände ab.

Sie war die Kandidatin des Kulturministeriums, also von Emmanuel Macron. Doch ihre Wahl erfolgte gegen massiven Widerstand: 2023 wird Iris Knobloch als Nachfolgerin von Pierre Lescure die Leitung des Filmfestivals von Cannes übernehmen. Damit ist sie die erste Frau und erste Nichtfranzösin an der Spitze dieser Institution, der in der Kulturpolitik eine besondere Rolle zukommt.

Die Juristin hat in München studiert und ist in Deutschland und Amerika als Anwältin zugelassen. Sie hat für die Bank Lazard und den Hotelkonzern Accor gearbeitet. Da sie das Europageschäft des amerikanischen Konzerns Time Warner leitete, wird sie als „trojanisches Pferd“ von Hollywood, dem ewigen Rivalen, empfunden. Sieben Branchenverbände – von den Kinobetreibern bis zu den Filmemachern – haben die „mangelnde Transparenz“ des Wahlverfahren beklagt.

Protest gibt es auch gegen das mit Netflix geschlossene Abkommen. Dem zufolge dürfen von französischen Regisseuren gedrehte, von Netflix produzierte Filme in Cannes gezeigt werden. Angesichts der wirtschaftlichen Potenz und zunehmenden kulturellen Bedeutung von Netflix ist diese Entwicklung wohl unabwendbar. Der Ausschluss der Filmemacher aus dem Rest der Welt aber ist ein Skandal. Von 2023 an will man eine Lösung finden. Bei ihrer Anhörung als Kandidatin soll Iris Knobloch den französischen Filmheiligen François Truffaut zitiert haben: „Kino ist eine perfekte Mischung aus Spektakel und Wahrheit.“