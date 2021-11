Jane Campion im Gespräch : Wenn das Gras zu grün ist

Für „The Piano" wurde ihr als erster Frau in Cannes eine Goldene Palme verliehen, für „The Power of the Dog" unlängst in Venedig ein Silberner Löwe. Ein Gespräch mit der Regisseurin Jane Campion.

Sie war lange Zeit die einzige Frau, der eine Goldene Palme in Cannes verliehen wurde. Und erst die zweite, die je für einen Regie-Oscar nominiert wurde. Mit „The Piano“ wurde Jane Campion 1993 weltbekannt. Nach dem romantischen Drama „Bright Star“ 2009 zog die Neuseeländerin sich von der Leinwand zurück und inszenierte in zwölf Jahren nur die TV-Miniserie „Top of the Lake“. Bis sie, die Western so liebt, „The Power of the Dog“ von Thomas Savage entdeckte. Auf dem Festival in Venedig präsentierte die 67-Jährige ihre Verfilmung und gewann den Silbernen Löwen für die beste Regie.

Sie haben dem Kinofilm mehr als zehn Jahre lang den Rücken gekehrt. Hatten Sie das Kino aufgegeben?

Nein, aber ich brauchte diese Pause. Vielleicht gab sie mir die Gelegenheit, mich wieder neu ins Kino zu verlieben. In der Tat habe ich mein Langzeit-Sabbatical sehr genossen. In dieser Zeit habe ich „nur“ die Serie „Top of the Lake“ realisiert und genoss diese Gemeinschaftsarbeit, mal zwölf Stunden am Stück mit Kollegen am Skript zu schreiben und auch im Team Regie zu führen. Das tat mir gut. Aber mehr und mehr vermisste ich das Kino. Ich sehnte mich nach diesem klassischen Format, in der man eine fesselnde Geschichte in zwei Stunden erzählt, geradlinig und reduziert.

Wann kam der Punkt, dass Sie nach zwölf Jahren unbedingt diesen Stoff verfilmen wollten?

Mir gefällt die romantische Vorstellung, dass es einen Moment der Erleuchtung gibt. Aber so funktioniert es nicht. So ein Projekt bedeutet eine wahnsinnig große Verpflichtung: Wenn ich mich für einen Film entscheide, gebe ich alles. Ich bin dann zwanghaft und obsessiv. Dann ist dieser Film mein Leben. Also ringe ich lange mit mir, bevor ich zusage und unterschreibe, auch hier. Aber ich hatte für mich das Buch von Thomas Savage entdeckt, und es hat mich verfolgt. So was kann man nicht entscheiden – es passiert einfach.

Bis zu „The Power of the Dog“ hatten Sie noch nie einen Film mit einer männlichen Hauptfigur gedreht.

Auch das ist vor allem meiner Faszination für Thomas Savages unglaubliche Romanfigur geschuldet. Für mich ist Phil Burbank eine der ganz großen Figuren der amerikanischen Literatur: Er ist wahnsinnig kompliziert, aber gerade das macht ihn faszinierend. Er berührt einen, hinter seiner Grausamkeit erahnt man eine immense Verletzlichkeit. Anfangs dominiert er seinen Bruder, aber sobald der sich von ihm entfernt, fühlt er sich kolossal einsam. Diese Dynamik fesselte mich. Erst hielt ich ihn auch für einen gemeinen Mistkerl, ein Hardcore-Arschloch, der seine neue Schwägerin quält. Aber nach dem Hass entdeckte ich meine Liebe für Phil, ich entwickelte ein tiefes Mitgefühl für ihn. Es fühlte sich gut an, ihn nicht zu verurteilen, sondern sich nur auf ihn einzulassen.

Mussten und durften Sie für das Drehbuch neue Aspekte dazuerfinden? Was war Ihnen bei der Adaption heilig, was haben Sie im Vergleich zur Vorlage verändert?

Die Geschichte musste ich nicht verändern, die ist fantastisch. Aber wenn ich aus einer literarischen Vorlage einen Film mache, muss ich meine eigene Annäherung finden. Ich darf nicht zu loyal sein, selbst wenn ich so schwer ins Buch verliebt bin wie hier. Ich spüre zwar Verantwortung gegenüber dem Original, möchte aber die Geschichte nicht uninspiriert kopieren, sondern eine andere Perspektive zu sehen bekommen.

War Ihre Verliebtheit in Savages Roman nicht nur ein coup de foudre, sondern trug gleich Anzeichen einer ernsthaften Langzeitbeziehung?