Interview zum neuen Kinofilm : Sind Kinder die besseren Schauspieler, Joaquin Phoenix?

Im Vorfeld hieß es, man dürfe Joaquin Phoenix keine privaten Fragen stellen – was schwer ist, geht es doch in seinem neuen Film genau um diese, die großen privaten Fragen des Lebens. Es wurde dann doch überraschend privat im Gespräch.

Joaquin Phoenix (l.) und Woody Norman in einer Szene des Films „Come on, come on“ Bild: Picture Alliance/dpa/DCM | Tobin Yelland

Ein Radiojournalist begibt sich mit seinem jungen Neffen auf eine Reise quer durch die USA. Hinter diesem so unspektakulär klingenden Szenario des Films „Come on, Come on“ verbirgt sich ein echtes cineastisches Juwel. Regisseur Mike Mills’ Schwarz-Weiß-Film hat bisher sogar Filmkritiker bezaubert, gewann beim Filmfestival Rom den Publikumspreis und wird überall in hohen Tönen gelobt.

Das liegt vor allem an den Künstlern: Ausnahmeschauspieler Joaquin Phoenix, der für „Joker“ einen Oscar bekam, spielt den Reporter, der junge Menschen im ganzen Land nach ihren Einstellungen zu Glück, Gott und der Welt befragt, Gaby Hoffmann („Wild“) seine Schwester, die sich in einer Notlage befindet und ihm ihren achtjährigen Sohn anvertraut. Vor allem ist es der heute elfjährige Woody Norman, dessen Natürlichkeit und Sensibilität „Come on, Come on“ zur Sensation machen, zu einem beglückenden, wirklich magischen Filmerlebnis. Kino, das die Seele berührt.

Unser Interview, da bestand Joaquin Phoenix drauf, soll per Telefon stattfinden, nicht per Zoom. Der 47-Jährige gilt als schüchtern, extrem zurückhaltend und etwas eigen. Interviews gibt er in der Regel so gut wie keine. Im Vorfeld hieß es mehrfach, man dürfe ihm keine privaten Fragen stellen – was schwer ist, wenn es im Film ja genau um diese, die großen privaten Fragen des Lebens geht. Aber es wurde dann doch überraschend privat im Gespräch mit Joaquin Phoenix und seiner Kollegin Gaby Hoffmann, vor allem weil der Schauspieler die Rollen kurz umdrehte.

Was lockt sie als Oscargewinner am ehesten zu einem neuen Projekt, das Ihnen auf den Tisch gelegt wird?

Joaquin Phoenix: Das Geld, wie immer. (lacht) Nein, mir geht es in erster Linie um die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich wollte Regisseur Mike Mills unbedingt kennenlernen und mit ihm über das Projekt reden. Dann hat sich alles so ergeben.

Gaby Hoffmann: Für mich war der ausschlaggebende Faktor auch die Möglichkeit, mit Mike Mills und auch mit Joaquin zusammenzuarbeiten. Ich war erst mit Mike zum Abendessen verabredet …

J.P.: Wie, er hat dich zum Abendessen eingeladen und mich nicht?

G.H.: Ehrlich gesagt habe ich ihn eingeladen, weil er seine Kreditkarte vergessen hatte! (lacht) Wir waren bei mir in der Nachbarschaft essen, und es hat sich gleich so vertraut angefühlt, als wären wir schon seit 20 Jahren befreundet. Als Mike mich dann später anrief und meinte, dass Joaquin für die Hauptrolle zugesagt hätte, hat es mir erst mal die Sprache verschlagen. Ich wusste, dass da etwas ganz Großes auf mich zukommt.

Joaquin, Sie zeigen zauberhafte und immens authentische Szenen mit einem achtjährigen Kollegen: Mal erörtern sie beide existenzielle Fragen, mal albern sie wild herum, mal schweigen sie nur. Waren Sie in diesen Momenten ein perfekter Schauspieler? Oder haben Sie diese Situationen ge- und erlebt?

J.P.: Ich hasse es grundsätzlich, zu „spielen“. Wenn man sich vor der Kamera wie ein Schauspieler fühlt, hat man schon was falsch gemacht. Ich habe das Ziel, vor der Kamera einfach nur zu leben. Das geht natürlich manchmal besser und manchmal schlechter. Oft gibt es viele technische Dinge zu beachten, die es einem schwer machen, ganz im Moment zu sein. Umso wichtiger ist es, mit den richtigen Regisseuren zusammenzuarbeiten, denn sie müssen am Set eine Atmosphäre schaffen, in der man baden kann, in der man Wonne empfindet. Das ist uns bei diesem Film definitiv gelungen.

Wie hat Mike Mills dafür gesorgt, dass ein Joaquin Phoenix sich am Set „wonnig“ fühlt?

J.P.: Vieles ist er sehr unkonventionell angegangen. Wir hatten zum Beispiel niemanden für Haare und Make-up vor Ort. Denn alles sollte ganz natürlich aussehen. Auch bei den Kostümen hatte ich freie Hand, ich konnte anziehen, was ich in meinem Schrank habe. Natürlich haben wir uns darüber unterhalten, was im Film funktionieren würde, aber wir haben uns damit nicht verrückt gemacht. Normalerweise gibt es an Filmsets für all diese Themen Experten, die sich enorm viele Gedanken machen. Dass wir das alles selbst entschieden haben, war total außergewöhnlich für so einen großen Film. Wir haben auch nicht in Kulissen gedreht, sondern in ganz normalen Wohnungen und an Originalschauplätzen. Wir wollten, dass sich alles so echt wie möglich anfühlt. Das war für mich etwas ganz Neues. Tatsächlich war es für mich auch irgendwann völlig normal, in diesen Zimmern zu leben.