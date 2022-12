Zum Start von „Weißes Rauschen“ : Kommen Sie mit Ihren Neurosen und Ängsten klar, Greta Gerwig?

Seit ihrem Durchbruch 2010 in „Greenberg“ galt Greta Gerwig als It-Girl des unabhängigen US-Films, nach ihren Hauptrollen in „Frances Ha“ oder „Mistress America“ sogar als Indie-Ikone. Mittlerweile kann man die 39-Jährige getrost als „Hollywood Royalty“ bezeichnen, seit sie mit ihren eigenen Filmen „Lady Bird“ und „Little Women“ zweimal hintereinander oscarreife Leistungen im Regiefach bewies. Sie war die erst fünfte Frau überhaupt, die für einen Regie-Oscar nominiert wurde.

Nun spielt das Multitalent eine der Hauptrollen in der Netflix-Millionenproduktion „Weißes Rauschen“ unter der Regie ihres Lebensgefährten Noah Baumbach, um im nächsten Sommer wieder als Regisseurin des Popcornmovies „Barbie“ die Puppen tanzen zu lassen. Im dezenten schwarzen Anzug, aber mit steilen Strass-Stilettos an den Füßen trafen wir Greta Gerwig in Venedig, wo Don DeLillos Romanverfilmung mit Adam Driver, Don Cheadle und anderen erstmals gezeigt wurde, die von Donnerstag an im Kino zu sehen sein wird.

Frankfurter Allgemeine Quarterly: Greta, Sie wurden neulich als „moderne Catherine Deneuve“ bezeichnet. Wie sehr schmeichelt das?

Greta Gerwig: (lacht und fächelt sich Luft zu) Catherine Deneuve? Sie ist eine Kategorie für sich. Niemand ist mit ihr zu vergleichen. Ich fühle mich natürlich unglaublich geschmeichelt, aber ich verdiene dieses Kompliment nicht. Niemand verdient es. Sie ist ihre eigene Sonne.

Sie haben in zehn Jahren durchaus auch eine Kategorie für sich selbst geschaffen: Sie reüssierten als Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin, wurden mit Ihrem Regiedebüt „Lady Bird“ für fünf Oscars nominiert. Spätestens mit „Barbie“ werden Sie die Indie- und Popkultur des internationalen Films geprägt haben. Sind Sie selbst erstaunt über die Rasanz Ihrer Karriere?

Mich erstaunt etwas anderes: dass ich mit Künstlern arbeiten darf, die ich bewundere. Das ist das, was ich am meisten liebe, außer meiner Familie und Freunden. Ich habe ja immer nur das getan, was man mich an Sets tun ließ, ob es nun schreiben war, Regie führen, spielen oder auch nur das Licht setzen oder eine Requisite halten. Mit Menschen zu arbeiten, die Filme oder Theater machen, ist nun mal meine Lieblingsbeschäftigung, und mich haut es noch immer um, dass man mich all das wirklich machen lässt, dazu noch auf einem so hohen Level.

Hat Sie die Erfahrung als Regisseurin zu einer besseren Schauspielerin gemacht?

Kreative Arbeit befruchtet sich immer. Durch das Schreiben wurde ich eine bessere Schauspielerin, das Spielen machte mich zu einer besseren Regisseurin, was mich wiederum zu einer besseren Autorin machte. Alle Teile des Filmemachens fördern und fordern sich gegenseitig.

Als Schauspielerin hat man Sie länger nicht gesehen. Warum hatten Sie jetzt Lust, in „Weißes Rauschen“ wieder vor der Kamera zu stehen?

Das lag an der Buchvorlage. Ich hatte „White Noise“ von Don DeLillo mal mit 19 Jahren gelesen und war hingerissen. Dann fiel es mir vor zwei Jahren wieder in die Hände, und ich war aufs Neue fasziniert. Das war zur schlimmsten Phase des Lockdowns, wir verließen unsere Wohnung in Manhattan nicht mehr. Aber Noah sagte: „Das sollten wir verfilmen. Und du spielst Babette.“ Das klang für mich völlig utopisch, ich wusste nicht, ob wir je wieder drehen könnten! Aber Noah wollte etwas drehen, das sich so verrückt anfühlte, wie uns die Welt damals erschien. Ich hätte nie gedacht, dass das was wird. Aber ich hatte gleich ein Gefühl für diese Frau, dass sie Locken haben soll und dass sie etwas Melancholisches an sich hat, das man erst nach und nach entdeckt.

Bei DeLillo ist diese Babette aus einer rein männlichen Perspektive beschrieben. Das haben Sie aufgebrochen – warum?