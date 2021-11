Anke Engelke im Interview : „Kontrolle ist ganz schlimm“

Aktualisiert am

Anke Engelke spielt in „Mein Sohn“ eine Frau, die darüber nachdenkt, was sie verpasst hat im Leben. Ein Gespräch über das Älterwerden und öffentliche Wirkung.

Eine dieser deprimierenden internationalen Hotelsuiten. Zu viel dunkles Holz, zu viel Deko, zu groß. Anke Engelke wirkt etwas verloren in dem Ambiente. Ihre Haare sind streng zurückgebunden, die dunklen Augenbrauen markant. Wir reden, off the record, über ihre 13 Berlinale-Eröffnungsmoderationen, über Filmpreisgalas. Sie ist konzentriert, auch im Abschweifen, sie gendert sehr hörbar und sehr geschmeidig.

Peter Körte Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Sie hat zu viel Milch in den Kaffee geschüttet, beugt sich hinab, schlürft ein wenig, sagt dann zum Fotografen: „Haben wir doch das Foto, danke, Wiedersehen.“ Und lacht herzlich. Der Fotograf ist erleichtert. Eigentlich wollen wir über einen Film reden: „Mein Sohn“ von Lena Stahl.