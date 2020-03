William H. Macy wird siebzig : Nur ein Kleinbürger zum Fürchten

Natürlich kann er auch einen Priester spielen (wie in „The Sessions“), sogar einen, der sich als Sexgehilfe nützlich macht. Natürlich kann er bei kleineren unabhängig produzierten Filmen Regie führen („Rudderless“, „The Layover“) und in New York Studenten in einer Schauspieltechnik unterrichten, die er „Practical Aesthetics“ nennt und die etwas mit David Mamet zu tun haben soll, mit dem er studierte und für den er die ersten Male auf der Bühne stand. Einmalig aber ist William H. Macy nicht wegen dieser Talente. Sondern weil er so durch und durch gewöhnliche Männer spielen kann wie niemand sonst. Jedermänner. Weiß, mittelständisch, vom Leben und der Welt knapp gehalten mit außergewöhnlichen Gaben und immer bestrebt, das nicht merken zu lassen und so zu agieren, als spiele er in der ersten Liga der Männer mit, die ganz selbstverständlich ihre patriarchalen Riten pflegen, auch wenn bei ihm längst jemand anderes, seine Frau, Töchter oder Polizistinnen, das Sagen haben.

Diese Männer spielt William H. Macy seit 1996, und er gibt ihnen bei allem, was sie abstoßend macht, ein ungläubiges und auch freundliches Gesicht im Sinn von: dies ist kein Monster, nur ein Kleinbürger. Es ist ein Gesicht voller Staunen darüber, dass das eigene Leben eher ein Parcours von Pleiten, Pech und Pannen ist als ein Erfolgsritt des rechtschaffen sich Mühenden. „Oh, jeez“, ist deshalb einer der Stoßseufzer, die dieser Mann von sich gibt. Oder auch „What the heck“, weil er sich nicht traut, „what the f***“ zu sagen.

„Fargo“ - die Rolle, für die er geboren wurde

1996 – das war das Jahr von „Fargo“ der Brüder Joel und Ethan Coen und Macys erster Starrolle als Jerry Lundegaard, dem Autohändler, dem es nicht gelingen will, seine Ware so erfolgreich an den Mann zu bringen, dass sein Schwiegervater, dem das Geschäft gehört, ihm Respekt zollen würde. Also lässt Jerry seine Frau entführen, was in seiner Vorstellung nicht nur die logische Lösung für sein Probleme, sondern auch ein völlig risikoloses Unterfangen ist, ein gerechtes obendrein. Denn natürlich soll ihr nichts geschehen, wenn der Schwiegervater das Lösegeld bezahlt. Muss erwähnt werden, dass alles ganz anders kommt?

Nach dem Erfolg mit dieser Rolle, für die Macy, wie er selbst einmal sagte, „geboren wurde“, war klar, wen er seitdem spielen würde – den Durchschnittsamerikaner, unmaskiert und nur deshalb in all seiner Jämmerlichkeit nicht gänzlich verachtenswert. Seit neun Jahren spielt er diese Rolle auch im Fernsehen, in der Serie „Shameless“ als irischer Familienvater Frank Gallaher, der allerdings die Ambitionen, die Jerry Lundegaard noch hatte, längst an den Nagel gehängt hat und hemmungslos trinkt, und zwar immer. Was bleibt einem erfolglosen Mann heutzutage anderes übrig? An diesem Freitag wird William H. Macy siebzig.