Babelsberg in der Krise : Alle Kameras stehen still

Im Studio Babelsberg, dem schönsten, größten und modernsten Filmstudio in ganz Deutschland, dem Ort, wo in den Zwanzigern des vorigen Jahrhunderts die Klassiker des deutschen Stummfilms inszeniert wurden und wo, in den vergangenen Jahrzehnten, so weltberühmte Regisseure wie Steven Spielberg und Quentin Tarantino gern und mit Erfolg gearbeitet haben – in diesem legendären Studio Babelsberg wird seit acht Monaten nicht mehr gedreht, nichts von Belang jedenfalls. Es herrschen Leere und Arbeitslosigkeit, was für sich schon eine bestürzende Nachricht ist.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Und was in krassem Widerspruch steht zu dem, was damals, Anfang 2022, als die amerikanische Holding TPG die Mehrheit der Anteile kaufte, alle Beteiligten behaupteten: dass zu diesem Zeitpunkt auf der ganzen Welt so viel gedreht wurde wie noch nie zuvor; so heiß laufe diese Konjunktur, dass praktisch jeder, der eine Halle habe, groß genug, darin ein paar Lampen und eine Kamera aufzustellen, damit gutes Geld verdienen könne. Es war der Boom der Streamer, der diese Konjunktur anheizte; ein Boom, der sich gewaltig abgeschwächt hat – aber der Umstand, dass alle Kameras stillstehen in Babelsberg, ist damit allein nicht erklärt. Eine Serie für die Degeto sei in Vorbereitung, eine Comedy-Serie sei geplant: Das wird aber die Studios nicht füllen.