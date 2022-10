Kinofilm „Bros“ : Wen hätte Abraham Lincoln am liebsten geküsst?

Wer in der populären Kultur nicht verloren gehen will, muss zumindest ab und zu ein paar englische Vokabeln pauken. Zum Beispiel den Begriff „bromance“. Seit einigen Jahren schon ist die altmodische Männerfreundschaft zur (eigentlichen) Romanze überhöht worden. Männer mögen Beziehungen haben, so richtig schlägt ihr Herz erst schneller, wenn sie mit dem besten Kumpel (dem „bro“) etwas tun. Der Unterschied zwischen Homosozialität und Homosexualität wirkt dabei auf den augenzwinkernden Sprachgebrauch zurück, man fragt sich: Kann es auch zwischen schwulen Männern eine bromance geben? Das ist eine von vielen Fragen, die Billy Eichner und Nicholas Stoller sowohl implizit als auch ausdrücklich mit ihrer Komödie „Bros“ stellen. Sie probieren dabei etwas aus, was es in dieser Form noch nicht gegeben hat: Sie wollen von einer (sexuellen) Minderheit in einem Idiom des Mainstreams erzählen, in einer mehr oder weniger klassischen romantischen Komödie (die einschlägige englische Vokabel ist wie so oft auch eine Abkürzung: RomCom), die sich nicht in erster Linie an eine Zielgruppe, sondern ans breite Publikum wendet. Das löbliche Unterfangen hat durchaus seine Tücken, wie sich bald erweist.

Der schwule Entertainer Billy Eichner ist die treibende Kraft hinter „Bros“. Er spielt auch selbst die Hauptrolle, einen New Yorker namens Bobby Leiber, der mit einem Podcast bekannt geworden ist und mit einer Gruppe von ausgesucht queeren Menschen ein Museum zur Geschichte von LGBTQ-Erfahrungen in Amerika plant. Sein Lieblingsthema in diesem Zusammenhang ist der Präsident Abraham Lincoln, den Bobby unbedingt ex post als Homosexuellen outen möchte, auf Grundlage einiger Briefe. Lincoln war allerdings auch verheiratet und hatte vier Kinder, es bedarf also einer gewissen Verwegenheit, ihn ohne triftigen Beweis nachträglich „aus dem Schrank“ zu holen. Eichner macht sich mit dieser Idee über die stark revisionistische Stimmung lustig, die derzeit generell zu verzeichnen ist: Was einmal amerikanische Nationalgeschichte war, eine gemeinsame Mythologie, ist längst als Herrschaftsprojekt durchschaut und wird seither leidenschaftlich zerlegt und umgeschrieben.

Hollywoods Mythologie

Hollywood war immer ein zentraler Faktor in dieser Mythologie. Und in der Auseinandersetzung mit der Ideologie des amerikanischen Kinos findet „Bros“ sein zentrales Motiv. Denn wenn man es ganz simpel auf einen Punkt bringen will, dann besteht diese Ideologie aus einem Wort: Liebe. Herr Richtig trifft Frau Richtig, zu jedem Begehren gibt es eine schicksalhafte Erfüllung, auf einen Harry wartet irgendwo eine Sally. Das steht zwar deutlich im Widerspruch zu den tatsächlichen Verhältnissen im Sozialen, soweit sie durch Scheidungsziffern und andere Befunde ausgewiesen sind. Es war aber gerade das Metier der Komödie, in dem in den vergangenen Jahren die Mär von der romantischen Liebe noch einmal ganz neu in den Blick genommen wurde, nun ausdrücklich als Konvention und Übererfüllung eines Programms, zu dem der Alltag urbaner Menschen geradezu eklatant im Widerspruch steht.