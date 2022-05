Neuer Doctor-Strange-Film : Vom Zauber der Selbstkorrektur

Regisseur Sam Raimi lässt Benedict Cumberbatch in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ durch alle Welten springen. Er schafft dabei einen der düstersten und gruseligsten Superheldenfilme des Marvelkinouniversums.

Wäre jedes Genre, das im Kinouniversum für das filmische Erzählen einer Superheldengeschichte ge­nutzt wird, eine Blüte, so hätte der Comicverlag Marvel mittlerweile ein prächtiges Bouquet beisammen, von Coming-of-Age-Komödien bis zum Spionagekrimi. Was der Horror-Regisseur Sam Raimi diesem Strauß mit „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ nun hinzufügt, wäre die blutroten Lilie, denn seine Fortsetzung der Geschichte des zwischen Eitelkeit und Tugend hin- und hergerissenen Magiers ist einer der düstersten und gruseligsten Filme im Sortiment. Raimi entwickelt die Figur des Neurochirurgen Stephen Strange, der sich dem Okkultismus verschreibt, gegen die Klischees des Genres weiter, konfrontiert sie mit der Überheblichkeit und Arroganz früherer Entscheidungen und lässt sie um längst verlorene Liebe ringen.

Maria Wiesner Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET. Folgen Ich folge







Gleich zu Beginn kämpft Strange vor pinkfarbenen Himmeln mit einem Monster um ein mächtiges Zauberbuch und muss sich entscheiden, entweder einer Freundin zu vertrauen oder sie für das höhere Wohl zu opfern. Was wie ein Traum aussieht, entpuppt sich als Blick in eine von vielen verschiedenen Welten. Das Monster randaliert schon bald im vermeintlich einzig wirklichen New York und verfolgt die Freundin aus dem Traum, die sich als Weltenspringerin America Chavez (Xochitl Gomez spielt diese Figur der jüngeren Marvel-Comics) vorstellt. Auf deren Fähigkeit, Portale zu Paralleluniversen zu öffnen, hat es bald auch Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) abgesehen, aus den „Avengers“-Filmen und der vertrackten Serie „WandaVision“ als Hexe „Scarlet Witch“ bekannt.