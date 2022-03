Hundert Jahre „Nosferatu“ : Der Migrant aus dem Osten

An diesem Freitag vor einhundert Jahren wurde „Nosferatu“ von Friedrich Wilhelm Murnau in Berlin uraufgeführt: Es lohnt sich, den Stummfilmklassiker aufs Neue anzusehen.

Graf Dracula ist die am häufigsten dargestellte Figur der Filmgeschichte. Womöglich, weil in die Kombination von Migrant aus dem Osten, Nichtsterbenkönnen, Verwandlungsfähigkeit in Tiere, Ausrede für Mädchen, die morgens erschöpft und mit Bissmalen am Hals aufwachen sowie absterbender Adel sehr viel hineingedeutet werden kann. Begonnen hat das jedenfalls heute vor einhundert Jahren mit der Uraufführung von Friedrich Wilhelm Murnaus „Nosferatu“ (abgeleitet aus rumänisch für „der Unerträgliche“, „der Teufel“) im Marmorsaal des Berliner Zoologischen Gartens. Ein ungarischer Stummfilm, der ein Jahr zuvor gedreht, aber erst 1923 gezeigt worden war und in dem ein Anstaltsinsasse vorkam, der behauptete, Dracula zu sein, ist verschollen.

In Murnaus Streifen heißt der transsylvanische Vampir zwar Graf Orlok und auch andere Figuren aus Bram Stokers Roman „Dracula“ von 1897 (dt. 1908) finden sich umbenannt. Doch das geschah nur aus Vorsicht, weil Murnau und sein Drehbuchautor, Henrik Galeen, ausgiebig auf den Roman zurückgriffen, ohne sich zuvor die Filmrechte besorgt zu haben. Sie verlegten die Geschichte der Ankunft des Vampirs im westlichen Europa vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts ins Jahr 1838 und von England in eine erfundene norddeutsche Hafenstadt namens Wisborg. Die Premierengäste im Berliner Zoo waren gebeten worden, in Biedermeierkostümen zu kommen.