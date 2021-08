Filmkritik „Abseits des Lebens“ : Einsilbig, aber nicht still

„House of Cards“-Star Robin Wright gibt ihr Regiedebüt mit dem Spielfilm „Abseits des Lebens“. Mit Lakonie erzählt sie von Trauer und dem Rückzug einer Frau in die Wälder.

Die Nähe von Frauen zur Natur ist ein gut abgehangenes Klischee, und der Rückzug aus der Zivilisation in die amerikanischen Wälder (den sich allerdings meistens Männer leisten), um sich selbst oder Gott zu finden, ist es spätestens seit Henry David Thoreaus „Leben in den Wäldern“, dem Klassiker alternativen Lebens von 1854, auch. Robin Wrights „Abseits des Lebens“, ihr Kinodebüt als Regisseurin, trägt also einiges Gewicht, auch das zahlreicher Vorgängerfilme, darunter „Into the Wild“ von Sean Penn, mit dem sie eine Weile verheiratet war.

Verena Lueken Freie Autorin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Offenbar hat das alles die Regisseurin nicht geschreckt. Auch nicht der Umstand, dass die Abkehr von der Gesellschaft Anderer nur wenige mögliche erzählerische Fluchtpunkte kennt, ein dramatisches Ende oder ein offenes, das dem Tod gleichkommt, oder die Versöhnung und also die Rückkehr dorthin, wo es zuvor unerträglich war. In diesen Fallstricken hängt „Abseits des Lebens“ wie fast alle Geschichten dieser Art. Aber es ist auch etwas Neues zu sehen: dass Robin Wright nämlich eigentlich etwas anderes erzählen wollte, auch wenn die Landschaft, die Einsamkeit und der Blick in die Natur dieselben sind und ihr immer wieder dazwischen kommen. Was sie interessiert, sind nicht nur die ganz großen Fragen – wie ins Lebens finden nach einem Verlust, oder wie in Gnade sterben und hat die Natur etwas damit zu tun? -, sondern erst einmal solche, die kaum jemand stellt. Etwa diese: Warum sollte Leid geteilt werden? Wer könnte das wollen, auf beiden Seiten, wenn doch klar ist, es wird nicht weniger und nicht leichter zu tragen?

Es geht um Edee, die von Robin Wright als ihrer eigenen Hauptdarstellerin gespielt wird, eine Frau, die einen ungeheuerlichen Verlust erlitten hat, dessen genauer Charakter erst ganz am Schluss erzählt wird, als eigentlich schon keine Rolle mehr spielt, was geschehen ist. Edee hält die Gesellschaft von Menschen nicht mehr aus, auch nicht die von liebenden, wie ihrer Schwester. Sie geht in den Wald, was hier heißt: in die Wälder, hoch oben kurz vor der Grenze zu einem First-Nation-Gebiet, völlig abgeschieden. Sie zieht in eine verwahrloste Hütte mit Außenklo weit jenseits einer einsamen Straße, packt eine Menge Dosenfutter aus und lässt ihren Mietwagen abholen, obwohl das ihrem Vermieter als keine gute Idee erscheint. Ihr Mobiltelefon hat sie bereits zu Beginn ihres Rückzugs in einen Mülleimer geworfen. Völlig auf sich allein gestellt, mit ein paar Büchern und der umfassenden Unkenntnis der Städterin ausgestattet, was das Überleben abseits vom normalen Leben angeht, übersteht sie ein paar Wochen, den Angriff eines Braunbärs und den ersten Schnee. Dann rächt sich, dass sie mit dem Holzhacken Schwierigkeiten hatte und es aufgab, dass sie keine Tiere töten wollte und die Saat auf einem ungeschützten Beet nicht aufging. „Es funktioniert nicht“, das sieht sie selbst ein. Halb verhungert und gefährlich unterkühlt findet sie ein Trapper mit seiner Nichte, die Krankenschwester ist (gespielt von Demián Bichir und Sarah Dawn Pledge), und rettet sie. Auch für diese im Kino nicht ungewöhnliche Situation gibt es eine konventionelle Lösung. Aber Robin Wright wählt sie nicht. „Können wir vereinbaren, dass es meine Sache ist, was ich tue?“ Das ist nicht undankbar, sondern ihr fester Standpunkt.

Stille im Kino ist selten

Der Film „Abseits des Lebens“ heißt im Original einfach „Land“. Diese Lakonie hält der Film selbst nicht immer durch, aber einsilbig ist er schon, wenn auch nicht still. Stille im Kino ist eine seltene Sache, und Robin Wrights Film hält sie nicht aus. So begleitet eine getragen dunkle Cellomelodie die Szenen, in denen nichts gesagt wird, erstens, weil zunächst niemand zum Reden da ist und zweitens, weil es nichts zu sagen gibt. Als der Trapper mit Namen Miguel ihr beibringt, wie sie möglicherweise allein den nächsten Winter und dann noch einen überleben könnte, driftet die Filmmusik schwer in Richtung Country ab, und die Bilder der Landschaft, des Flusses, der schneebedeckten Berge hinter hochgewachsenen Tannen verlieren jede Eigenwilligkeit. Für eine Weile wirkt der Film, als würde Robin Wright mit ihrem nicht immer überzeugenden Drehbuch von Jesse Chatham und Erin Dignam den Fluss hinunterpaddeln, ohne vor den Kitschfallen auf der Hut zu sein. Hat Miguel, der nie einen „Star Wars“-Film sah, aber ebenfalls ein dramatisches Ereignis in den Knochen, das ihn in die Wälder trieb, tatsächlich Ähnlichkeit mit Yoda? Edee meint: unbedingt. Auch das ist etwas, womit sie allein bleibt.

Schließlich aber fängt die Regisseurin sich wieder, findet zurück in eine kühlere Sichtweise, auf die Situation wie auf die Landschaft, und in die ruhige Erzählweise, die das erste Drittel auszeichnete. Auch die Musik tritt wieder in den Hintergrund, vorübergehend.

Neben allem anderen wollte Robin Wright möglicherweise mit diesem Film nicht allein ihre Souveränität als Regisseurin zeigen, sondern auch, dass sie als Darstellerin nicht elegant und machtbewusst sein muss wie in „House of Cards“, der Serie, die sie zum Superstar machte (und bei der sie nach dem Ausscheiden von Kevin Spacey bei einigen Folgen Regie führte), um ihr Publikum in Bann zu ziehen. Es reicht ein Blick in den wolkenverhangenen Nachthimmel und ein Griff an die Steppdecke, um uns ihre Angst spüren zu lassen, und in ihrem verschlossenen Gesicht ist eine Trauer versiegelt, über die ihre Tränen hinwegfließen, ohne Erleichterung zu bringen oder wenigstens Schlaf. Sie inszeniert sich nicht eitel, sondern zurückhaltend und bescheiden – nicht vor der Natur oder vor Gott, sondern erst vor dem übermächtigen Gefühl des Verlorenseins und schließlich vor ihrem Publikum. Das ist das eigentlich Erstaunliche an diesem kleinen, in weniger als dreißig Drehtagen entstandenen Film, der daran erinnert, dass nicht nur Meisterwerke Verstand und Gefühl in Gang zu setzen vermögen.