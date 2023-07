Wo gehen die Toten hin? Auf diese große Frage gibt die Kulturgeschichte Antworten sonder Zahl. Dante oder Hieronymus Bosch haben sich ausgemalt, wie die jenseitigen Gefilde beschaffen sein könnten. Die Hölle ist dabei meistens ästhetisch attraktiver als der Himmel.

Die australischen Brüder Danny und Michael Philippou greifen mit ihrem Horrorfilm „Talk to Me“ nun einen Traditionsstrang auf, der von Möglichkeiten eines Portals zu den Toten ausgeht. Sie sind an einem unbekannten Ort, aber es gibt noch eine Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten.

Generationen von Halbwüchsigen haben wohl Varianten eines unheimlichen Spiels ausprobiert, bei dem ein Gegenstand über ein Buchstabenfeld geführt wird, eine Art Scrabble aus dem Jenseits. Bei dieser Weiterentwicklung des ehrwürdigen spiritistischen Klassikers der Tischrückerei wurden Botschaften von Verstorbenen lesbar, niemand wollte geschoben haben, alle folgten nur der „Energie“, die sich von irgendwo her mitteilte.

Die Philippous gehen einen Schritt weiter. Bei ihnen gibt es ein Requisit, das allein schon ziemlich sinister wirkt: eine ausgestreckte Hand, ein abgetrennter Körperteil als Skulptur, das Ding ragt in die Wirklichkeit, als wollte sie diese zerschneiden. Das ist dann auch ungefähr das, was passiert.

Die gefährliche Autonomie der Jahre zwischen Pubertät und Volljährigkeit ist auch in „Talk to Me“ Voraussetzung der Geschichte. Im Mittelpunkt steht das Mädchen Mia. Sie hat zwei Jahre vor Beginn der Erzählhandlung ihre Mutter verloren, ihr Vater lässt sie mit ihren Unklarheiten über den Tod allein. War es ein Suizid wegen einer Depression, oder gibt es da noch etwas, was Mia vielleicht wissen sollte? Für sie ist das Ritual, über das sich die jungen Leute in dem australischen Suburbia austauschen, eine konkrete Möglichkeit.

Seriosität statt Parodie

Denn es gibt nur eine Person, die das beantworten kann, wozu sich der Vater immer nur ausweichend äußert. Mias beste Freundin heißt Jade, auch hier ist die Familie nicht komplett, es gibt noch den kleinen Bruder Riley und die Mutter, die versucht, mit Verboten zu verhindern, dass die jungen Leute sich in Schwierigkeiten bringen.

Danny und Michael Philippou kennen die einschlägigen Topoi aus dem Effeff, sie erweisen sich aber als überraschend kompetente Erzähler einer sozial eingebetteten Horrorgeschichte. Überraschend deshalb, weil sie zuvor in einem verwandten Metier berühmt wurden: Sie haben einen sehr erfolgreichen Kanal auf Youtube, auf dem sie sich über eben die Genres lustig machen, zu denen sie nun einen ersten seriösen Beitrag selbst erbracht haben.

Unter dem Künstlernamen RackaRacka inszenierten sie Parodien wie „Harry Potter vs. Star Wars“ (in der es vor allem um die Waffengattungen in der beiden Phantasie-Universen geht) oder „Walking Dead VS The Last uf Us“ (in der alle erdenklichen Facetten des Begriffs Apokalypse in der heutigen Populärkultur durch das Ketchupblut gezogen werden). RackaRacka zeigen, dass man sich heute mit geringem Aufwand, mit ein wenig digitaler Tricktechnik und altmodischer Schminke, in die Traditionen einschreiben kann, an denen die großen Studios und Streamer mit enormen Budgets basteln.