Filmabend zu „Mirrors“ : Das panische Herz des Horrorfilms

Auf gar keinen Fall sollten Sie den Film „Mirrors“ von Alexandre Aja sehen, wenn Sie die Darstellung körperlicher Zerstörung von Menschen als Abbild moralischen Grauens seelisch verletzt und verstört. Drei Szenen in diesem Film, alle in der ersten Hälfte, wollen schockieren und verstören, sind aber keine künstlerisch wertlosen Ekel-Momente, sondern müssen so drastisch sein, damit der Film erzählen kann, was er zu erzählen hat: Dass es Formen von Müdigkeit der Moral gibt, die nur noch aus ihrem Halbschlaf geweckt werden können, wenn die Vorstellung vom Riss, vom Bruch, vom Widerspruch im Leben den Menschen bis auf die Knochen trifft.

„Mirrors“ ist die Hollywood-Neuverfilmung des koreanischen Albtraum-Klassikers „Into the Mirror“ von Kim Sung-ho und ein außergewöhnliches Kino-Experiment insofern, als eine Ur-Eigenschaft des Mediums Film darin für das schlechthin Böse, Falsche im Leben steht: Dass wir uns mit technischen Mitteln ein Bild von der Welt machen können, das die Eigenschaften der Technik (also einer Kamera oder eines Spiegels) als Spiegelbilder von Eigenschaften unserer Psyche enthüllt. FAZ.NET stellt diesen Film am 23. März um 19 Uhr allen Abonnenten zur Verfügung und lädt zum Gespräch darüber ein.