Kinofilm „M3GAN“ : Machenschaften mechanischer Mädchen

Der Pflegeroboter als technischer Dienstleister bei der Versorgung alter Menschen ist von der Alltagstauglichkeit nicht mehr weit entfernt. Wie verhält es sich aber bei dem anderen Lebensalter, bei dem es nicht minder auf Bezugspersonen und auf Betreuung ankommt?

Roboter für Kinder sind genau so eine heikle Sache, wie sie es für gebrechliche Personen sind. Das Potenzial ist riesig, aber die ethischen Fragen sind ebenfalls enorm. Es wird noch jede Menge Kommissionen zu dem Thema geben, während die Industrie schon mächtig vor sich hin entwickelt. Und die populäre Kultur macht sich flugs an die ersten Technologiefolgenabschätzungen.

Das amerikanische Boutique-Studio Blumhouse hat dafür das einschlägige Genre parat. Es ist spezialisiert auf Horror, Dystopisches und allgemein Beunruhigendes. In dem Film „M3GAN“ von Gerard Johnston geht die Beunruhigung von einer Puppe aus, die ein bisschen mehr kann als nur einen Satz sagen, wenn man an ihrer Rückseite einen Aufziehfaden zieht.

„M3GAN“ ist ein Android in dritter Generation (Model 3 Generation Android), äußerlich besteht eine gewisse Nähe zu einer anderen Puppe, die in den späten 80er Jahren in einer Serie auftrat: Chucky schaffte es im Fernsehen und mit sieben Filmen immerhin bis 2017, als mit „The Cult of Chucky“ vorläufig Schluss mit dem letalen Gefährtentum war, das im Lauf der Jahre auch immer stärker ins Komödienfach hinüberwanderte. M3GAN hat eigentlich alle diese äußerlichen Merkmale, die auch im Animationskino auf Zutraulichkeit konditionieren, aber bei ihr geht die Wirkung eher ins Sinistre, ohne dass das zuerst einmal jemand groß auffallen würde.

Das hat mit der Befangenheit zu tun, die Entwicklern nun einmal eignet, wenn sie einer ganz großen Sache auf der Spur sind. In diesem Fall heißt die Programmiererin Gemma, sie arbeitet für eine unverhohlen als totalitär geschilderte Spielzeugfirma, die von einem jederzeit zur Randale bereiten CEO gesteuert wird (Ronny Chieng in einer hübsch überdrehten Tech-Guru-Parodie).

Bisher machte die Firma ihre Profite vor allem mit kleinen Fellmonstern, die den Begriff Kuscheltier mit dem Konzept der Sprengfalle kreuzen. Gesprengt wird damit jedenfalls die Reiztoleranz jedes Menschen mit auch nur einer kleinen Zehe in einer vordigitalen Gegenwart, in der Kinder mit Plastilin und Matador aufwachsen konnten.

Lebensgroße Puppe mit künstlicher Intelligenz

Gemma ist nun am nächsten Level dran, an einer lebensgroßen Puppe mit künstlicher Intelligenz, die deutlich mehr wäre als nur eine Puppe: sie wäre die Verwirklichung jener imaginären Freunde, die sich manche Kinder zulegen, wenn es ihnen an Zuwendung gebricht. Oder wenn sie einen unerwarteten Verlust bewältigen müssen, wie das bei Cady der Fall ist, deren Eltern zu Beginn von „M3GAN“ bei einem Autounfall sterben. Das Waisenmädchen landet bei der Tante, bei Gemma, die zugleich die „Mutter“ von M3GAN ist.