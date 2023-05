Dracula ist wieder da: Was Ko-Abhängige so alles am Hals haben, erklärt unter vampirischen Vorzeichen die Horror-Kinosatire „Renfield“.

Eine Wiederbelebung von Dracula? Wirklich? Natürlich. Der Zeitpunkt ist perfekt gewählt. Denn der Vampir ist die emblematische Figur für einen derzeit modischen sozial-therapeutischen und Lebenshilfe-Diskurs, der sich mit „toxisch“ und „narzisstisch“ zwei Begriffe als Leitmotive gewählt hat, die lange der psychologischen Diagnostik vorbehalten waren.

Jetzt ist jeder „toxisch“, der in der Öffentlichkeit in der Nase bohrt, einen schlüpfrigen Witz reißt oder ein Buch von Ernst Jünger im Schrank stehen hat. Toxizität ist nur ein anderes Wort für „moralisch nicht vermittelbar“. Ob diese Moral in ihren Anwendungen selber rigide und giftig, das heißt ausgrenzend und illiberal geworden ist, fällt kaum noch ins Gewicht.

Dracula ist der Cheftoxiker

Dracula jedenfalls ist der Cheftoxiker. Ein übler Narzisst, der sich auf Kosten anderer mit Lebensenergie bereichert. Klassisches Narzisstending: Energiezufuhr qua Aufmerksamkeit, grenzenlose Bewunderung, letztlich alle Formen extremer libidinöser Fixierung. Beim Vampir ist das Ausbeutungsverhältnis in eine Beiß- und Schlürfbeziehung übersetzt. Nicolas Cage spielt seinen Dracula entsprechend als Hämoglobin-Junkie, der einfach nicht genug kriegen kann vom Menschen, verstanden als Nährstofflieferant.

Wie in der klassischen Dracula-Geschichte gibt es einen Handlanger, den Mr. Renfield, von dessen Namen dieser Film seinen Titel hat. Nicholas Hoult ist die schlüssige Besetzung für diesen subalternen Typ. Blass, schüchtern, eigentlich ein netter Kerl, der nur eben in diese grausige Abhängigkeit zu seinem Chef hineingeraten ist. Er muss Opfer beibringen, vorzugsweise Nonnen, Kinder, Krankenschwestern. Je unschuldiger die Beute, desto größer das sadistische, das heißt: narzisstische Vergnügen. Irgendwann wird es dem devotesten Lakaien zuviel. Und weil die Geschichte in unserer therapiefixierten Gegenwart spielt, besucht Renfield eine Selbsthilfegruppe für Ko-Abhängige. Ko-Süchtige sind die Helfer und Stoffbereitsteller für die Süchtigen, ob es nun Junkies, Sex Addicts oder maligne Narzissten, ergo selbstbezogene, empathiebefreite Arschgeigen sind.

Mehr Schminke als Kiss

Renfield begreift: Ich bin ein sogenannter Ko, mein Chef ist ein Narzisst. Das muss aufhören. Besuche der Gruppen, Affirmationen im Kalenderspruchstil („Ich bin liebenswert.“) – so beginnt die Selbstfürsorge- und Ermächtigungsstory, die schnell aus dem Ruder läuft. Wir sind ja im Horrorfilm bzw. in der Horrorkomödie. Dracula hat, wie jeder schlimme Narzisst, einen umfassenden Machtanspruch. „Die Welt ist ein trauriger schäbiger Ort, der sich nach einem Herrscher sehnt, der sie dominiert.“ So spricht Dracula, und so denken sich’s auch größenwahnsinnige Ideologen, die dann irgendwo einmarschieren und alle traumatisieren mit ihrer gewalttätigen Welt- und Schicksalsvision.

Es kommt zum Fight: Renfield, der per Schnelltherapie zum wehrhaften Bürger gepimpte Vampir-Pleaser. Und der Fürst der Nacht, der hier tatsächlich auftritt wie ein modisch zwischen Viktorianismus und Versace gestrandeter Kitkat-Club-Besucher. Wer weiß, vielleicht setzt sich in Berliner Fetischläden demnächst dieser Look als stilprägend durch: Phantasieuniformjacke, Spazierstock und mehr Schminke als alle Mitglieder von Kiss zusammen.

Das Ganze ist deftig inszeniert: viel Action, Kung-Fu-Choreographien mit Slapstick-Einlagen, der Körper als Werkzeugkasten zur Herstellung von Hieb- und Stichwaffen (wer hätte gedacht, dass sich zwei abgerissene Arme mühelos zu einem Nunchaku umbauen lassen?). Es regnet abgetrennte Gliedmaßen und Bonmots gleichermaßen. „Ich will eine Auszeit in der Hölle verbringen, dort, wo die interessanten Leute sind“, sagt ein Unterschurke einmal.

So eine Äußerung wird nicht im ideologiekritisch luftleeren Raum gemacht. Wenn alle woke und bis an die Eitelkeitsgrenze empfindsam sind, gehört Bösesein zur Gegenkultur. Cage/Dracula ist so gesehen auch ein bisschen Punk. Er macht kaputt, was ihn kaputt macht, und weil das nun mal das bürgerliche Subjekt mit seinem nervig-triebverzichtlerischen Über-Ich ist, haben die Helden – neben Renfield eine taffe Großstadtpolizistin (toll schnodderig gespielt von der Stand-up-Komikerin Awkwafina) – jede Menge Probleme am Hals.

Zwischen Charakterstudie und Knallchargentum

Bleibt die Frage nach der Stillage des Films und ihren kulturkritischen Implikationen. Die beißende Ironie, mit der Regisseur Chris McKay diesen Horrorklamauk inszeniert, kann zweierlei bedeuten. Die therapierte Gesellschaft braucht entweder eine reale Bedrohung von außen, damit sich der in Selbstsucht und Nabelschau ausufernde Achtsamkeitslifestyle nicht zur Ultima Ratio eines gelungenen Lebens aufschwingt.

Oder es ist tatsächlich ein Mutmach-Szenario für alle, die sich ihre Abhängigkeit von ausbeuterischen Blödmännern nicht mehr als gottgegeben/traditionell bewährt schönreden wollen. In diesem Sinne ist der Splatterhorror durch die diagnostische Forschung gedeckt: Psychotherapeuten betonen, dass man vor einem malignen Narzissten nur fliehen kann. Oder man bringt ihn zur Strecke. Nicolas Cage hat seinen Spielstil mit „Renfield“ endgültig in die Eigenparodie verschoben. Der Effekt ist irgendwie widersprüchlich: Man weiß nicht mehr, wo die profunde Charakterstudie (hier wäre das ein Mann, Ende 50, mit narzisstischer Impulskontrollstörung und Hang zur modischen Selbstüberhöhung) aufhört und das Knallchargentum beginnt.

Man erinnert sich an seine großen Rollen, in denen er die pathologische Gefährdung virtuos verkörperte: den traurigen Trinker in „Leaving Las Vegas“, den zornsüchtigen Liebesrebellen in „Wild at Heart“, den identitätsverwirrten Tatmenschen in „Face Off“. Dann fragt man sich, ob so ein Dracula-Part nicht eine schlüssige Conclusio für eine Arbeitsbiographie sein könnte, deren dramaturgische Leitspur die Entgleisung ist.