Holocaustfilm „The Survivor“ : Der Boxer und das Trauma

Der Nazioffizier Dietrich Schneider hat eine sehr einfache Lebensphilosophie: Ein Mensch ist entweder Hammer oder Amboss. Dazwischen muss er sich entscheiden. Er selbst gelangte als deutscher Hammer während des Zweiten Weltkriegs nach Polen, wo er die Vernichtung von Menschen beaufsichtigte. Einer der Todgeweihten fällt ihm auf: ein Mann, der auch das Zeug zum Hammer hat, wenngleich ihm ein Schicksal als Amboss bestimmt ist. Dieser Hercka Haft, ein polnischer Jude, wirkt auch unter den Entbehrungen der Lager noch kräftig genug, um ihn zu einem zynischen Spiel zu zwingen. Hercka soll boxen, zum Ergötzen derer, die tagsüber den Tod organisieren. Er soll brutale Kämpfe mit seinen Fäusten ausfechten, über 30 Runden, wenn es sein muss. Und Dietrich Schneider setzt auf ihn, ganz buchstäblich, denn auf Hercka wird gewettet, wie es zum Boxgeschäft nun einmal gehört.

Barry Levinsons Film „The Survivor“, in dem die Geschichte von Hercka (später Harry) Haft erzählt wird, beginnt nach dem Krieg in den Vereinigten Staaten. Harry hat tatsächlich Auschwitz überlebt, aber nur wenige Menschen wissen um sein dunkles Geheimnis. Er hat einen hohen Preis dafür gezahlt, dass er nun unter anderen polnischen Juden ein neues Leben aufbauen und sogar noch die Hoffnung hegen kann, seine geliebte Leah in Amerika wiederzufinden. Er hat jedenfalls ein starkes Gefühl, dass sie noch lebt.

Um sie wiederzufinden in der Masse der Menschen in den großen Städten der Ostküste oder irgendwo in dem riesigen Land, muss er ihr nach Möglichkeit eine Nachricht zukommen lassen. In seinem Metier gibt es dafür nur eine Möglichkeit: Er muss gegen einen berühmten Gegner boxen. Am besten Rocky Marciano, den größten Boxer dieser Ära. Dazu muss Harry sich aber die Berechtigung verdienen. Er muss kämpfen, er muss einstecken, er muss zeigen, dass er einen stärkeren Gegner herausfordern kann, gefährlich werden darf er ihm aber nicht.

Die Sache wird dadurch noch schwieriger, dass Harry im Ring nicht ganz er selbst ist. Er wird unweigerlich wieder zu Hercka, sein Trauma holt ihn ein, Szenen von damals, die in seinem Kopf aktualisiert werden, treffen ihn härter als die Schläge seiner Gegner. In „The Survivor“ vermischen sich Rückblenden in Schwarz-Weiß mit den Farbtönen, die sich für den „Schmelztiegel“ Amerika eingebürgert haben, inklusive einer geradezu obligatorischen Massenszene auf Coney Island.

Beide diese Register sind in hohem Maß konventionalisiert: das Nazi-Schwarz-Weiß und die gedeckten Farben, in denen das Leben allmählich sicher zu fühlen beginnt. Die zweiwertige Farbdramaturgie ist in „The Survivor“ allerdings gebrochen durch den Umstand, dass Levinson auch einen der großen Boxfilme des Kinos aufruft: Martin Scorseses „Raging Bull – Wie ein wilder Stier“, der 1980 ungewohnt realistische (oder: superbrutale) Boxszenen in ein Schwarz-Weiß packte, das vor allem Hommage an das ganze Genre des Boxkampfkinos war. Bei Levinson gibt es Kämpfe in Schwarz-Weiß und in Farbe, er überbietet Scorsese in beiden Fällen nicht so sehr durch visuelle Drastik, sondern durch den wesentlichen Umstand, dass jeder Schlag von und auf Harry Haft gleichsam mit doppelter Wucht geführt wird – dem sportlichen Zweck wird die Erschütterung des Überlebenden oben drauf gepackt, der über das schlechte Gewissen nicht hinwegkommt, dass er sich in Auschwitz frei geschlagen hat, zum perversen Vergnügen eines Schergen.