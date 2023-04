Der Untergang Hollywoods steht noch nicht unmittelbar bevor – aber falls, was sehr wahrscheinlich ist, die amerikanischen Drehbuchautoren am 1. Mai einen unbefristeten Streik anfangen, dann wird es dabei nicht nur darum gehen, dass die einen, also die Autoren, für ihre Arbeit mehr Geld und bessere Bedingungen fordern und dass die anderen, die großen Filmfirmen, ihnen nicht genug davon geben wollen. Es wird darum gehen, dass die Fiktionsindustrie in einer schweren, vielleicht sogar existenziellen Krise ist. Und dass niemand weiß, ob es aus dieser Krise einen Ausweg gibt.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Schon bereitet, wer kann, sich aufs Schlimmste vor. Realityshows, Nachrichten, Reportagen und Interviews könnten, notdürftig, die Sendeplätze füllen. Die beliebten Late-Night- und Comedy-Programme müssten ohne Autoren sofort den Betrieb einstellen, die Serienproduktion käme, wenn im Mai und Juni nichts entwickelt und geschrieben würde, im Herbst ins Stocken, die Produktion von Kinofilmen ein bisschen später.