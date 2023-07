Puppe, Schnuppe, Altersgruppe: Greta Gerwig versucht in „Barbie“ einen der grellsten Gipfel im Gebirge der Popkultur zu erklimmen, ohne sich in den Abgründen von Ironie oder Kapitalismuskritik den Hals zu brechen. Kann das klappen?

Greta Gerwig ist eigentlich Clint Eastwood. Bei beiden meint man immer wieder, dass ihre Regietechnik irgendwas mit den Figuren zu tun haben müsse, die sie schon auf der anderen Seite der Kamera dargestellt haben. Aber drehen Leute wie Dirty Harry oder der Typ ohne Namen aus den Spaghettiwestern Opern über einsame Scharfschützen oder junge Boxerinnen? Drehen Leute wie die Bademantel-Romantikerin Mattie aus „Nights and Weekends“ (2008) para-feministische Coming-of-Age-Hits („Lady Bird“, 2017) und Kostümkracher mit, wie sagt man, Tiefgang („Little Women“, 2019)?

An die von Greta Gerwig verkörperte Mattie aus „Nights and Weekends“ (wo Gerwig 2008 sich mit ihrem Co-Star Joe Swanberg auch die Regie geteilt hat) mag man bei „Barbie“ dauernd denken: Hat diese Mattie als Kind vielleicht mit Barbies gespielt, um ihre seelisch-leiblichen Unbeholfenheiten zu kompensieren, ihre dusseligen Dystonien und Dyskinesien, derentwegen sie später durchs Liebesleben torkelt wie ein Seepferdchen in Wodka? Mattie hat ein ernstes Herz. Einmal sagt sie: „I don’t respond to sarcastic fun“, auf Spaß mit ätzenden humoristischen Nebengedanken spreche ich nicht an.

Gut achtzig Prozent Spaß

Interessanterweise besteht nun aber Gerwigs „Barbie“-Spielfilm zu gut achtzig Prozent aus genau dieser Art Spaß. Margot Robbie spielt eine von zahlreichen Barbies, die alle Barbie heißen und im Barbieland leben, mit lauter Kens, von denen der wichtigste, weil allerdurchschnittlichste Ken in Wirklichkeit Ryan Gosling heißt. In Barbieland führen die Mädchen das große Wort: Präsidentin, Oberster Gerichtshof, Nobelpreisträgerinnen. Aber eines Tages kriegt NormBarbie Robbie einen Knacks: Die immaterielle Morgenmilch (hier gibt’s keine Flüssigkeiten) schmeckt sauer; Gedanken an den Tod und Plattfüße stellen sich ein.

Die von der Comedienne Kate McKinnon dargestellte „weird Barbie“ (ein Kind hat „zu doll“ mit ihr gespielt) weiß Rat: Wenn’s einer Barbie so geht wie der Robbie-Barbie, dann ist beim Spielen in der wirklichen Welt etwas passiert. Robbie-Barbie muss also dorthin und es geraderücken. Gosling-Ken kommt als blinder Passagier mit und erfährt in Los Angeles, was das Patriarchat ist. Eilends kehrt er nach Barbieland zurück und stiftet, nunmehr vom Falschen verseucht, sehr viel Unheil. Unterdessen versucht Will Ferrell als Chef des Spielzeugkonzerns Mattel in der Realität, Barbie zurück in ihre Schachtel zu zwingen oder zu locken. Hier nimmt Gerwig den Film ihrer Hauptdarstellerin für ein Weilchen weg und überreicht ihn America Ferrera, der Mutter in einer Mutter-Tochter-Dyade, die das Püppische der Story ins Menschliche weiterdreht.

Ferrera hält einen beeindruckenden Monolog darüber, wie unmöglich es ist, eine Frau zu sein, egal, ob man es als Hausfrau, Schriftstellerin, Mutter oder Puppe versucht, und dieser Monolog mit seinen impliziten und sehr vernünftigen feministischen Minimalforderungen ist das große Herz des Films. Es folgen sehr gute Witze über Pferde und Heavy-Metal-Typographie (Kens Gürtelschnalle . . .) und weniger gute Witze über Kapitalismus (klar, Geld korrumpiert, und nachts ist es kälter als draußen). Die eine oder andere Sing-und-Tanz-Revuenummer, die eine oder andere Verfolgungsjagd hätte man weglassen können, auch wenn jede je für sich in Ordnung ist. Insgesamt haben die Klamauk- und Show-Elemente hier aber vor allem ihren Wert als Verpackungsmaterial für die stillen, tiefen Stellen. Diese Stellen sind fast immer stark.