Italienische Schauspielerin : Gina Lollobrigida im Alter von 95 Jahren gestorben

Die italienische Film-Legende Gina Lollobrigida ist tot. Die Schauspielerin, die die „italienische Kino-Geschichte mehr als ein halbes Jahrhundert lang“ geprägt habe, sei im Alter von 95 Jahren gestorben, teilte der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano an diesem Montag im Onlinedienst Twitter mit. Lollobrigida war eine der Ikonen von Hollywoods goldenem Zeitalter, hatte aber auch als Bildhauerin und Fotojournalistin Erfolg.

Luigina Lollobrigida wurde am 4. Juli 1927 als Tochter eines Möbelherstellers in Subiaco in den Abruzzen geboren und wuchs mit drei Schwestern auf. Im Alter von drei Jahren bereits zum „Schönsten Kleinkind Italiens“ gekürt, erhielt sie Privatunterricht in Gesang, Tanz, Zeichnen und Sprachen. Nachdem ihr Heim und die kleine Fabrik des Vaters zum Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört worden waren, ließ die Familie sich unter bescheidenen Verhältnissen in Rom nieder. Mithilfe eines Stipendiums studierte Lollobrigida am römischen Liceo Artistico Bildhauerei und Malerei und ließ sich zur Opernsängerin ausbilden.

Lollobrigida hatte schon einige Statistenrollen übernommen, bevor Mario Costa sie 1947 von der Straße weg in einer kleinen Rolle für seinen Film „Follie per l'opera“ (deutsch „Der Opernrausch“) engagierte. Anschließend trat sie auch in dessen Film „I pagliacci“ (1948) auf. Gefördert wurde ihre Popularität durch Erfolge bei Schönheitswettbewerben, als Zweite bei der Wahl der „Miss Roma 1947“ und als Dritte beim Wettbewerb um „Miss Italia“.

Aufstieg zur „Gina nazionale“

1949 wurde für „La Lollo“ zum Wendejahr. Sie heiratete den jugoslawischen Arzt Milko Skofic, der bald seinen Beruf aufgab und lange Jahre erfolgreich als ihr Manager tätig war. Zum ersten künstlerischen Erfolg wurde im gleichen Jahr „Campane a martello“ (deutsch „Sturmglocken“), 1950 folgten unter anderem „Cuori senza frontiere“ („Herzen kennen keine Grenzen“) und „Miss Italia“, woraufhin Regisseur Howard Hughes sie nach Hollywood einlud. Doch sie lehnte einen Langzeitvertrag dort ab und kehrte nach Italien zurück. Hier entwickelte sie sich binnen weniger Jahre zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen, ihre Filme galten bald als sichere Kassenerfolge.

Ihr Aufstieg zur „Gina nazionale“ und zu internationalem Ruhm begann 1952 mit Christian-Jaques „Fanfan la tulipe“ (deutsch „Fanfan, der Husar“) an der Seite von Gérard Philipe und mit „Les belles de nuit“ („Die Schönen der Nacht“) von René Clair, in dem sie wegen der Wärme ihres Spiels und ihrer Attraktivität bewundert wurde. Ihre volkstümlichen Rollen als Bersagliera in den „Brot, Liebe“-Filmen „Pane, amore e fantasia“ (1953 mit Vittorio di Sica) und „Pane, amore e gelosia“ im Jahr darauf steigerten ihre Popularität noch, bevor sie 1954 unter der Regie von Luigi Zampa in „La Romana“ (deutsch „Die freudlose Straße“) nach dem Roman von Alberto Moravia die römische Prostituierte Adriana verkörperte, damit jedoch auf eine weniger positive Resonanz stieß.

Golden Globe für ihre Rolle in „Come September“

Seit Mitte der Fünfzigerjahre, als sie am englischen Hof sowie von US-Präsident Dwight Eisenhower empfangen wurde, wirkte Lollobrigida auch in amerikanischen und englischen Filmen mit. Damals eine der bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt, reiste sie samt Rolls-Royce zwischen Europa und den USA hin und her. Ihr Hollywood-Debüt gab sie 1953 in John Hustons „Beat the Devil“. Als „La donna più bella del mondo“ (1955, deutsch „Die schönste Frau der Welt“) begeisterte sie das Publikum ebenso wie 1956 mit ihrer Charakterrolle in „Notre Dame de Paris“, in der sie nach Meinung der Kritiker ihren Partner Anthony Quinn an die Wand spielte.

Ihre in den USA gedrehten Filme wie „Solomon and Sheba“ (1959, deutsch „Salomon und die Königin von Saba“), „Never so few“ (1959, „Wenn das Blut kocht“) oder „Go Naked in the World“ (1960, deutsch „Geh nackt in die Welt“), in denen sie nur noch als vollbusiges Sexsymbol auftrat, galten jedoch als unbedeutend für ihre künstlerische Entwicklung. Erfolg hatte sie mit „Come September“ (1961 in der Regie von Robert Mulligan) an der Seite von Rock Hudson. Lollobrigida wurde für ihre Rolle als Freundin eines reichen amerikanischen Industriellen, die nicht mehr auf ihn warten und stattdessen einen anderen heiraten will, mit einem Golden Globe ausgezeichnet.