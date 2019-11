Schauspieler Adam Driver : „Bei den Marines habe ich Gemeinschaftssinn gelernt“

Adam Driver spielt in „The Report“ den Mann, der die Foltermethoden der CIA aufdeckte, und in „Marriage Story“ einen Ehemann in der Krise. Ein Gespräch über Kunst als Dienst, Politik und seine Zeit als Soldat.

Herr Driver, Ihr neuer Film „The Report“ handelt vom sogenannten CIA-Folterbericht, dem Untersuchungsbericht des Geheimdienstausschusses des amerikanischen Senats, der vor fünf Jahren die Folter- und Verhörmaßnahmen der CIA nach dem 11. September 2001 öffentlich machte. Wie vertraut waren Sie mit der Geschichte?

Ich hatte nur ein sehr laienhaftes Verständnis des Falles. Natürlich hatte ich die Veröffentlichung des Berichts mitbekommen und eine grobe Ahnung davon, was darin zu finden war. Aber das war nicht einmal die Hälfte dessen, was ich dann durch die Arbeit an dem Film gelernt habe. Was vermutlich auch daran liegt, dass die Sache damals erschreckend schnell wieder aus den Medien verschwunden war.