Romantische Komödie : Liebe oder lieber nicht?

Wäre es nicht auch ohne Fatshaming gegangen? Gwyneth Paltrow und Jack Black in „Schwer verliebt“, 2001. Bild: Picture-Alliance

Eine der bekanntesten Anekdoten der Filmgeschichte stammt von Billy Wilder und handelt von einem Traum. Nachts sei ihm eine geniale Idee gekommen, die er noch im Halbschlaf aufgeschrieben habe. Als er am nächsten Morgen auf den Zettel neben dem Bett schaute, stand dort: „Boy meets girl“, Junge trifft Mädchen. Die Ironie dieser Geschichte besteht darin, dass die Idee zwar uralt, deshalb aber nicht weniger gut ist: Zwei Menschen, die nach ein paar Hindernissen und Komplikationen glücklich zueinanderfinden – das war schon zu Shakespeares Zeiten ein Erfolgsversprechen.

Ein paar Jahrzehnte nach Billy Wilder ist die Erzählung von der Liebe komplizierter geworden. Innerhalb des Gattungsspektrums gilt die romantische Komödie, kurz Romcom, als „lowest of the low“, allerunterste Schublade, wie die britischen Filmwissenschaftlerin Tamar Jeffers McDonald sagt. Romcoms, heißt es immer wieder, seien seicht, vorhersehbar und beruhten auf veralteten Rollenmodellen. Denn die Liebe, das wissen wir inzwischen, ist eben nicht nur etwas, was zwischen Boy und Girl passiert, sondern auch zwischen Frauen und Männern über dreißig und selbstverständlich auch zwischen Männern und Männern, Frauen und Frauen.