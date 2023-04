Die wichtigste Überlebensregel bei der Begegnung mit Bären kennt der skandinavische Tourist eigentlich: „If it’s black, fight back. If it’s brown, lay down.“ (Etwa: bei Schwarzbären kämpfen, bei Braunbären weglaufen.) Er versucht diese Warnung noch seiner Freundin zuzurufen, doch da rennt die bereits schreiend durch den Nationalpark von Georgia, dicht gefolgt von einem Schwarzbären, der sich nicht ganz normal benimmt.

Kurz zuvor hat ein Drogenschmuggler über dem üppigen Waldgebiet ein gutes Dutzend roter Sporttaschen voller Kokain aus einem abstürzenden Flugzeug geworfen, und der Bär hat nach einer kleinen Kostprobe Geschmack an der Droge gefunden. Ziemlich high tapst er nun durch den Wald und sucht Nachschub. Das ist die Ausgangslage des Films „Cocaine Bear“. Was klingt, als wäre es dem Geist eines ebenfalls nicht ganz nüchternen Drehbuchautors entsprungen, beruht auf einer wahren Geschichte.

1985 hat ein Drogenschmuggler im Grenzgebiet zwischen Tennessee und Georgia mehrere Kilo Kokain aus einem Flugzeug geworfen. Ein rund 175 Kilo schwerer Schwarzbär naschte die Drogen und verendete recht rasch daran; heute steht das Tier ausgestopft in einem Einkaufszentrum. Doch wie wären die Dinge gelaufen, wenn der Bär vorher noch für Unheil gesorgt hätte? Das fragte sich Drehbuchautor Jimmy Warden 2018, als er über die Geschichte des Drogenbären im Internet stolperte. Geboren war die Filmidee. Als Elizabeth Banks das Drehbuch las, war sie sofort regiebereit.

Verbeugung vor Tarantino, Raimi und Spielberg

Banks, die lange als Schauspielerin auf der anderen Seite der Kamera stand, hat sich für ihre dritte Regiearbeit komplett dem Genre-Filmhandwerk hingegeben. Sie lässt das blutige Actionabenteuer in den Achtzigerjahren spielen und erinnert an die Stimmung jener Zeit („War on Drugs“), indem sie dem Filmtitel einen Originalclip der US-Regierung voransetzt, in dem Jugendliche vor den Folgen des Drogenkonsums gewarnt werden.

Es ist nicht das einzige Originalmaterial, auch einige Filmaufnahmen damaliger Nachrichtensendungen sind in „Cocaine Bear“ zu sehen. Der Rest ist sehr unterhaltsame Fiktion, für die Banks sich vor allerlei Regievorbildern verbeugt, von Quentin Tarantino über Sam Raimi bis Steven Spielberg.

Im Nationalpark sind nämlich nicht nur die Polizeiermittler auf der Suche nach dem Koks unterwegs, es gesellen sich auf Schleich- und Wanderwegen auch noch eine Parkhüterin mit Datingabsichten, eine randalierende Jugendgang, zwei schulschwänzende Kinder auf Abenteuersuche sowie Ray Liotta (in seinem letzten Filmauftritt vor seinem Tod) als Gangsterboss hinzu, der seine Ware sichern will.

Die Hauptrolle aber spielt Keri Russell, die im pinkfarbenen Einteiler durch den Park marschiert, um ihre Tochter, die ein Teil des Schulschwänzer-Duos ist, wiederzufinden. All diesen zum Teil überzeichneten Figuren hauchen Regie und Drehbuch mit kurzen Strichen Leben ein, geben ihnen Familiengeschichten und Motivationen, sodass die Zuschauer bald um den einen, bald um die andere bangen, wenn das Bärentapsen im Geäst zu hören ist.

Russell schwärmt in Interviews davon, wie gut Banks als Regisseurin sei. Die Spielführung kann nicht leicht gewesen sein, immerhin wurde der Bär auf Drogentrip erst nachträglich per Digitaltechnik in den Film eingefügt. Die Schauspieler müssen Angst, Panik und so manchen Slapstick also ohne Gegenüber darstellen, die Regisseurin übernahm den Bärenpart per Mikrofonanweisungen an ihre Darsteller. So gelang ihr ein unterhaltsamer Abenteuerfilm, der mit seinen explizit-blutigen Szenen jedoch keineswegs familientauglich ist, auch wenn man am Ende das Tier beinah zu bewundern gelernt hat.