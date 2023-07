Freispruch für Kevin Spacey : Die Heuchler von Hollywood

Kevin Spacey als Frank Underwood, Robin Wright als seine Frau Claire in der Serie „House of Cards“ Bild: dpa

Der Schauspieler Kevin Spacey, in London angeklagt wegen sexueller Übergriffe, ist am Mittwoch freigesprochen worden – so wie er, im vergangenen Herbst in New York, schon freigesprochen wurde von dem Vorwurf, den Schauspieler Anthony Rapp vor 37 Jahren berührt, bedrängt und genötigt zu haben. Mit Spaceys vollständiger Rehabilitation ist trotzdem nicht zu rechnen.

Weder wird die Firma Netflix, die damals vor sechs Jahren, als Rapp mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit ging, den Hauptdarsteller der Serie „House of Cards“ prompt und kühl entfernte („ich bin fertig mit dir“, sagt ungerührt die Witwe) und die sechste Staffel ohne ihn beendete, jetzt eine siebte Staffel produzieren, in welcher Spacey, wie einst Bobby Ewing in „Dallas“, dann doch nicht gestorben sein wird.