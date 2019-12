Französische Schauspielerin : Anna Karina gestorben

Bekannt wurde sie als Nouvelle-Vague-Star in den Filmen Godards. Nun ist Anna Karina mit 79 Jahren in Paris gestorben.

Die französische Filmschauspielerin Anna Karina ist

tot. Der Nouvelle-Vague-Star, bekannt durch Filme des Regisseurs Jean-Luc Godard, starb im Alter von 79 Jahren am Samstag in Paris an den Folgen eines Krebsleidens. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf Karinas Agenten.

Die aus Dänemark stammende Schauspielerin, die 1940 als Hanne Karin Beyer in der Nähe von Aarhus zur Welt kam, trat zunächst in Kabaretts in Dänemark auf, dann ging sie nach Paris und arbeitet als Model für Coco Chanel und Pierre Cardin. Von Chanel bekam sie auch ihren Künstlernamen.

Jean-Luc Godard sah Anna Karina in mehreren Werbespots für die Firma Palmolive und bot ihr an, mit ihm zu arbeiten. In den sechziger Jahren drehte sie sieben Filme mit Godard, darunter „Eine Frau ist eine Frau“, „Elf Uhr nachts“ und „Die Außenseiterbande“. Von 1961 bis 1965 war sie mit dem Regisseur verheiratet.

Karina arbeitete unter anderem auch mit Jacques Rivette (“Die Nonne“), Rainer Werner Fassbinder (“Chinesisches Roulette“) und „Kohlhaas – der Rebell“ von Volker Schlöndorff. Sie trat auch als Sängerin auf, verfasste Drehbücher und vier Romane.