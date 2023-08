Ein schwuler Mann, ein heterosexuelles Abenteuer: Franz Rogowski gelingt in „Passages“ der internationale Durchbruch. Ira Sachs erzählt in seinem Film so kühn wie einfach von der Liebe heute.

Das Wort „Passagen“ hat in Frankreich seinen Klang vor allem von den „Riten der Passage“. So nennen Ethnographen die Regeln und Vorgänge, mit denen die Menschen als soziale Wesen ihre Übergänge gestalten. Man könnte auch an Walter Benjamins „Passagenwerk“ denken, mit seiner Analyse der Warenwelten des 19. Jahrhunderts. Aber das geht in eine andere Richtung. Der Film „Passages“ von dem amerikanischen unabhängigen Regisseur Ira Sachs interessiert sich für einen typischen Übergang in den modernen Gesellschaften.

Nicht für den Moment, in dem jemand erwachsen wird, oder für Geburt, Hochzeit und Tod. Sondern für den Moment, in dem eine Beziehung in die Brüche geht und sich ein kleines Feld neu ordnet. In dem eine Objektwahl durch eine andere überschrieben wird. In dem wie mit einer neuen magnetischen Kraft alle reagieren müssen, auch wenn sie vielleicht lieber einfach stehen blieben.

Zu Beginn sind Tomas und Martin ein Paar. Der eine ist Filmemacher, der andere arbeitet im Druckwesen. Sie teilen eine Wohnung und ein Haus auf dem Land, ihr Leben ist stabil. Tomas (Franz Rogowski) wirkt ein wenig mehr wie der Abenteurer, er trägt gern bauchfreie Shirts und durchquert Paris mit seinem Rennrad, das er auch in jede Wohnung mitnimmt, in die es ihn verschlägt.

Ira Sachs erzählt sehr ökonomisch, zuerst ein paar Skizzen aus der Filmwelt, dann eine Party, Martin (Ben Whishaw) geht früher nach Hause (kann man da schon einen kleinen Misston verzeichnen?), Tomas bleibt noch. Es wird getanzt, mehrfach in diesem Film, diese Menschen sind in jeder Hinsicht in Bewegung.

Wenig später zieht Agathe (Adèle Exarchopoulos) einfach eine verspiegelte Schiebetür zu, und plötzlich ist sie mit Tomas zu zweit. Es ist ein filmisches Manöver von unvergleichlicher Eleganz, und bei allen Schwierigkeiten, die nun auf die Protagonisten zukommen, bewahrt Sachs immer die Ruhe. Wenn ein Partner eines Tages erst morgens nach Hause kommt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten.

Man tut erst einmal so, als wäre nicht viel gewesen, oder man fällt mit der Tür ins Haus. Tomas hat in dieser Nacht mit Agathe geschlafen. Ein schwuler Mann mit einer heterosexuellen Frau. Woher plötzlich dieses Begehren kam, weiß er vielleicht selbst nicht. Es hat aber wohl mit einem Satz zu tun, den Tomas wenig später fallen lässt: Vielleicht sollten wir mehr riskieren. Das muss zusätzlich schmerzhaft sein für Martin, aber er versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Und Sachs spielt in der kleinen Szene schon alle denkbaren Optionen durch. Verdrängen, offene Konfrontation, Flucht nach vorn.

Wenn der Partner erst morgens nach Hause kommt

Regisseure haben in schwierigen Situationen immer eine perfekte Ausrede. Sie müssen dann in den Schneideraum. Tomas verabschiedet sich eines Abends mit dieser offenkundigen Lüge. Aber noch geht das Leben des Paars weiter. Sie haben gemeinsame Freunde, zum Beispiel einen Literaturagenten, der einen Vertrag für einen Debütanten zu feiern hat. Ahmad, schwarz, jung, attraktiv, spielt den großen Moment herunter.

Und bald zeigt sich dann, dass zwischen Ahmad und Martin etwas begonnen hat. Ein Akt der Rache? Das würde zu weit gehen. Sachs registriert alle diese Veränderungen, als würden sie sich wie von selbst ereignen. Martin möchte das Haus verkaufen, das er mit Tomas besitzt. Allein kann er es sich nicht leisten, aber auch das hat etwas Demonstratives. Martin macht klar, was gerade alles in die Brüche geht.

Ira Sachs deutet an keiner Stelle an, ob Tomas und Martin vorher promisk gelebt haben. Aber es ist eindeutig, dass der Seitensprung mit einer Frau alles verändert. Da kann Tomas es noch so sehr herunterspielen, es war ein elementarer Vertrauensbruch. Und es passiert etwas, was für Martin eine ultimative Demütigung bedeuten muss: Agathe ist schwanger. Allerdings öffnet sich in diesem Moment auch etwas, denn Tomas und Martin können miteinander keine Kinder haben.

Da zeichnet sich plötzlich eine Konstellation ab, die in einer Welt, in der viele Menschen von Polyamorie oder vielfältigen Nuancen zwischen Liebe und Freundschaft sprechen, auch vielversprechend sein kann. Sachs hat in diesem Moment seine „Passages“ an einem Punkt, an dem er grundsätzlicher werden kann. Erst jetzt geht er aufs Ganze. Ist es Menschen zumutbar, was sie einander die ganze Zeit zumuten? Ist Tomas ein großer Liebender? Oder ein rücksichtsloser Geist, der immer nur an seinen Vorteil denkt?