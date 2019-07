Final Cut von „Apocalypse Now“ : Film wurde Krieg

„Und ich hörte – ihn – sie – diese Stimme – andere Stimmen – sie alle waren so wenig mehr als Stimmen und die Erinnerung an die Zeit selbst umgibt mich, unfassbar, wie ein ersterbendes, ungeheures Geschnatter, dumm, grausam, schmutzig, wild, oder einfach gemein, ohne jeden Sinn“ – so steht es in Joseph Conrads „Herz der Finsternis“, und es schadet nichts, zurück zu Conrads Text zu gehen, wenn man von Francis Ford Coppola und dessen Film „Apocalypse Now – Final Cut“ spricht, weil der ja eine freie Adaption des Romans ist.

Diese Stimmen, das könnten die Stimmen im Kopf von Captain Willard sein, dem Mann, der den Auftrag bekommt, ins Herz der Finsternis zu reisen, um Colonel Kurtz zu liquidieren, der an der Grenze zwischen Vietnam und Kambodscha einen barbarischen kleinen Kult um sich geschaffen hat.

Wenn in der Auftaktsequenz der Dschungel brennt, wenn sich das Geräusch der Rotorblätter eines Hubschraubers und eines Ventilators bis zur Ununterscheidbarkeit einander annähern, wenn sich das Dschungelbild über das gequälte Gesicht von Martin Sheen als Willard legt, der mit der Faust den Spiegel zerschlägt, volltrunken, von seinen Dämonen heimgesucht, wenn dazu von der Tonspur Jim Morrison „The End“ singt, dann ist, auch wenn achtzig Jahre Roman und Film trennen, Coppola sehr nah bei Conrad und der Film ganz bei sich; auch wenn aus dem Kongo Vietnam wurde und aus dem Elfenbeinhändler ein Oberst, der im Buch wie im Film am Ende dieselben Worte sagt: „Das Grauen! Das Grauen!“

Und Jim Morrison singt „The End“ dazu

Der Sog, der von Coppolas Film ausgeht, vierzig Jahre nach der Premiere, ist auch bei dem „Final Cut“ nicht schwächer geworden, aufwendig restauriert in 4K Ultra HD. Es ist nur nicht mehr derselbe Sog, weil man seit Heraklit nicht zwei Mal in denselben Fluss steigt. 1979 war es gerade vier Jahre her, dass der letzte Hubschrauber vom Dach der amerikanischen Botschaft in Saigon abgehoben hatte. Und Coppola stand in Cannes, wo er die Goldene Palme gewann, und sagte, dies sei kein Film über Vietnam, dies sei Vietnam: „Wie wir ihn gedreht haben, ähnelte dem Verhalten der Amerikaner. Wir waren im Dschungel, hatten zu viel Geld, zu viel Ausrüstung und wurden allmählich verrückt.“

Das war nicht nur ein wenig größenwahnsinnig, weil Coppola, damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere, keine Hybris fremd war. Es entsprach auch der Wahrheit, wie zwölf Jahre später der Dokumentarfilm „Hearts of Darkness“ bestätigte. Zu dem Zeitpunkt war Coppola, der mächtige Gegenkönig, der sich fern von Hollywood in San Francisco angesiedelt hatte, der das Studiosystem mit dessen eigenen Mitteln stürzen wollte, längst selbst gestürzt. „Ich habe keine Gegenwart mehr“, sagte er nach seinem Bankrott, „ich lebe wie ein Floh zwischen zwei Granitblöcken.“

Der Dokumentarfilm, der auf dem Tagebuch von Coppolas Frau Eleanor beruhte, zeigte das Beinahe-Desaster, die Unfälle, Drogen, Affären, die Privatvorführungen für das Ehepaar Marcos; das war fast so gespenstisch wie der Hubschrauberangriff zu Wagners „Walkürenritt“ im Film, der mit dem Fluggerät der philippinischen Luftwaffe gedreht wurde.

Wahnsinn im Dschungel

„Hearts of Darkness“ erzählte von 238 Drehtagen, gut 300 Stunden Material, einem für damalige Verhältnisse ungeheuren Budget von 31 Millionen Dollar, von vietnamesischen Boat People, die sich auf die Philippinen gerettet hatten und als Komparsen verpflichtet wurden, von endlosen Monaten am Schneidetisch, manisch-depressiven Anfällen, durch Lithium gedämpft, von einer kriselnden Ehe. Er erinnerte an die Monstrosität Marlon Brandos, der grotesk übergewichtig für seine Kurtz-Rolle angereist war und den Kameramann Vittorio Storaro zu wahnwitzigen Licht- und Schattenspielen nötigte, weil eine Ganzkörperansicht nicht in Frage kam.

Die Dokumentation belebte die Mythen um „Apocalypse Now“ und ließ sie weiter wuchern. Der Film wurde gehasst, verehrt, überhöht. Der Philosoph Jean Baudrillard hatte schon 1981 in unfreiwilliger Überbietung von Coppolas Selbsteinschätzung geschrieben, „Apocalypse Now“ sei „die Fortsetzung des Kriegs mit anderen Mitteln, der Höhepunkt dieses gescheiterten Kriegs und seine Apotheose. Der Krieg wurde Film, der Film wird Krieg, beide sind verbunden durch ihr Ausbluten in die Technologie.“

Und niemand konnte sich dann ernstlich wundern über das bizarre Timing, als 2001 „Apocalypse Now Redux“ herauskam. Im Mai in Cannes gezeigt, lief er vier Monate später in deutschen Kinos, so dass in den Köpfen der Zuschauer auf einmal die Fernsehbilder von den einstürzenden Twin Towers auf die Kinobilder vom Flammenmeer im Dschungel trafen.