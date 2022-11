„Emily“ im Kino : Die Einsame und ihre zarte Rebellion

Zwei Szenen machen diesen Film unvergesslich. In der einen zieht Emily Brontë bei einem Rollenspiel im Familienkreis eine venezianische Maske auf und beginnt, mit der Stimme ihrer toten Mutter zu sprechen. Ihre Schwestern Charlotte und Anne verfolgen ihren Auftritt erst verärgert, dann verstört. Anne, die jüngste, gerät in Panik. Plötzlich weht eine fremde Präsenz durch das Zimmer. „Mama, wir vermissen dich!“, heult Anne. Ein Fenster fliegt auf, ein Windstoß löscht das Kerzenlicht. Schließlich setzt Emily die Maske ab.

In der zweiten Szene sitzt die Dichterin Emily vor einem leeren Blatt Papier. Sie hält inne, dann bläst sie ihre Kerze aus und öffnet das Fenster. Die Kamera folgt ihrem Blick in die Dunkelheit, über die Wipfel der Bäume in den schwarzen Himmel. Wie ein sanfter Strom dringen die Geräusche der Nacht ins Zimmer. In der tönenden Finsternis beginnt Emily zu schreiben.

Die beiden Szenen stehen spiegelbildlich für das, was uns der Film „Emily“ über Emily Brontë sagen will. Sie vermag andere in ihren Bann zu ziehen, und sie steht selbst im Bann dessen, was sie sieht und empfindet. Emily ist eine Frau unter Einfluss, ein Medium, wie man im neunzehnten Jahrhundert gesagt hätte, das die Entzauberung der Welt im Gefolge der Indus­trialisierung durch allerlei Aberglauben und mystischen Firlefanz zu kompensieren versucht. Aber so weit will Frances O’Connor, die Regisseurin, nicht gehen.

Die Schwestern Brontë, Charlotte, Emi­ly und Anne, waren Töchter eines anglikanischen Pfarrers in West Yorkshire Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Heute wäre von ihnen keine Re­de mehr, hätten sie nicht drei Romane ge­schrie­ben, die zum Kanon der englischen Literatur gehören: „Agnes Grey“ (Anne), „Jane Eyre“ (Charlotte) und „Die Sturmhöhe“ (Emily). Ihr Bruder Branwell, ein erfolgloser Maler, starb 1848 an den Folgen des Alkoholismus. Emily, erst dreißigjährig, folgte ihm noch im selben Jahr. Ein Jahr später erlag Anne ihrer Tuberkulose. Nur Charlotte erlebte noch das Wetterleuchten ihres literarischen Ruhms, dessen Strahlkraft allerdings dadurch gedämpft wurde, dass sie ebenso wie ihre Schwestern ihre Bücher un­ter Pseu­do­nym veröffentlicht hatte.

Nicht nur die drei Romane, auch das Leben der drei Brontë-Schwestern wurde mehrfach verfilmt. In Curtis Bernhardts „Devotion“ von 1946 spielen Olivia de Ha­vil­land, Ida Lupino und Nancy Coleman die Hauptrollen, bei André Téchiné (1979) sind es Isabelle Adjani, Marie-France Pi­sier und Isabelle Huppert. In beiden Filmen steht der Geschwisterbund im Mittelpunkt. In „Emily“ nicht. Hier ist die Hier­archie von Anfang an klar: Es gibt Emily, und es gibt alle an­de­ren. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Handlung mit Emilys Siechtum einsetzt.

Sie wollte der Natur ihren Lauf lassen

Die echte Emily Brontë hat sich geweigert, ih­re Lungenentzündung auszukurieren; sie wolle, sagte sie, der Natur ihren Lauf lassen. So auch hier. Aber schließlich sinkt die bleiche Kranke doch auf ein Sofa und wartet auf den Arzt. Ihre Schwester Charlotte beugt sich über sie und fragt mit bebender Stimme: „Wie hast du sie geschrieben? Wie hast du ‚Die Sturmhöhe‘ geschrieben?“ Es ist das Rätsel, das der Film zu lösen versucht. Zum Glück löst er es nicht.