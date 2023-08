Aktualisiert am

„Forever Young“ erzählt von Machtmissbrauch, Liebe und Tod an einer legendären Schauspielschule. Der Film von Valeria Bruni Tedeschi hat selbst eine Missbrauchsaffäre am Hals.

Richtig echte Liebe: Sofiane Bennacer und Nadia Tereszkiewicz in „Forever Young“ Bild: Neue Visionen Filmverleih

Der Film kommt mit dem Brandzeichen eines Skandals in die deutschen Kinos. Im letzten Herbst wurde bekannt, dass der Hauptdarsteller von „Forever Young“, Sofiane Bennacer, wegen mehrfacher Vergewaltigung unter Anklage stand. Noch schwerer wog, dass Valeria Bruni Tedeschi, die Regisseurin, und ihre Produzentin schon zu Beginn der Dreharbeiten im Jahr zuvor von den Vorwürfen gewusst und ihrem Team daraufhin eine Art Schweigepflicht verordnet hatten. Mehrere Kinos nahmen den gerade in Frankreich gestarteten Film aus dem Programm, Bennacer wurde von der Shortlist für den französischen Filmpreis César gestrichen. Bruni Tedeschi ihrerseits verteidigte den Schauspieler ge­gen „mediale Lynchjustiz“. Nach Abschluss der Produktion hatte sie eine Liebesbeziehung mit dem gut dreißig Jahre jüngeren Bennacer begonnen.

Die Pointe der Affäre liegt darin, dass „Forever Young“ von genau dem handelt, was in ihr zur Sprache kommt: Liebe und Gewalt, Machtmissbrauch und Manipulation; die Vermischung von Kunst und Leben, fiktiven und realen Gefühlen; und der besondere Druck, der innerhalb einer Gemeinschaft von Schauspielern, Regisseuren und Technikern herrscht. „Les Amandiers“ heißt der Film im Original, vom Théâtre des Amandiers im Pariser Vorort Nanterre, in dem die Geschichte spielt. 1982 übernahm der damals schon weltberühmte Pa­trice Chéreau die Leitung des Hauses und der dazu gehörenden Schauspielschule. Chéreaus Ägide endete im Jahr 1990. Der Film spielt gegen Ende dieser Zeit.