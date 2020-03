Einbruch in London : Waffen aus James-Bond-Filmen gestohlen

Eine Sammlung Filmwaffen, die in James-Bond-Filmen verwendet worden ist, wurde aus einem Haus in Enfield im Norden von London gestohlen. Das berichtet der „Guardian“. Darunter sind ein Modell der Selbstladepistole Beretta Cheetah sowie Tomcat-Modelle, die beide in „Stirb an einem anderen Tag“ benutzt wurden. Auch die ikonische PPK Walther aus „Im Angesicht des Todes“ ist unter dem Diebesgut. Unter den für die Verwendung in Filmen deaktivierten Waffen sind auch eine Smith & Wesson 44er Magnum, die in „Leben und sterben lassen“ zum Einsatz kam und eine Llama Kaliber 22 aus „Stirb an einem anderen Tag“.

Die Polizei wurde am Montag vor einer Woche abends um acht Uhr wegen eines Einbruchs nach Enfield gerufen. Als sie ankamen, waren die Verdächtigen jedoch schon geflohen. Nachbarn beschrieben die Tatverdächtigen als drei weiße Männer, die in einem silbernen Wagen davonfuhren. Es wird vermutet, dass die Verdächtigen sich von der Hinterseite des Grundstücks Zugang verschafft haben. Die gestohlenen Modellwaffen sollen einen Wert von über 100.000 Pfund (111.660 Euro ) haben.

Ein Sprecher der Polizei sagte: „Viele der Waffen sind unersetzbar. Die Magnum ist die einzige, die je bei der Anfertigung mit Chrom überzogen wurde. Die PKK Walther war die letzte Waffe, die Roger Moore in einem Bond-Film benutzte: im Film ‚Im Angesicht des Todes‘.“ Der Besitzer der Waffen sei sehr bestürzt und hoffe auf die Unterstützung der Bevölkerung.