Liam Neeson wird siebzig : Er will nur seine Ruhe zurück

Liam Neeson hat in den dreiundvierzig Jahren seiner Schauspielkarriere knapp einhundert Filme gedreht, zuletzt zwei bis drei im Jahr, 2012 auch mal fünf. Das spricht für einen gut geführten Terminkalender, aber auch dafür, dass der Nordire nicht lange zögert, wenn ihm ein Drehbuch angeboten wird.

Die Vielfalt seiner prominenten Rollen ist erstaunlich. Er hat Oskar Schindler gespielt, wodurch er berühmt wurde, aber auch den Lehrer und Gegenspieler Batmans, er war einer der berühmtesten Jedi-Ritter in „Star Wars“, ein schottischer Volksheld in „Rob Roy“ und an der Seite von Julianne Moore ein verstörter Ehemann im Affärenspiel „Chloé“. 2004 verkörperte er den Sexualforscher Alfred Kinsey, zwei Jahre später spielte er in „Seraphim Falls“ einen von Rachsucht getriebenen Offizier der Südstaaten, der bis zur Erschöpfung auch der Zuschauer Pierce Brosnan über verschneite Berge und durch versteppte Tiefebenen jagt, weil der seine Familie auf dem Gewissen hat.

Die Filme Neesons leben oft von solchen Abenteuern, im Grunde ist er meistens ein älterer Ritter, der eine Frau, ein Kind, einen schwächeren Bruder verteidigt. Noch die unheimliche Rolle in „After Life“, wo er 2009 einen bösen Bestatter spielte, der auch Lebenden einredet, sie wären schon tot, wurde durch die fürsorgliche Art Neesons umso beklemmender.

Seit er vor fünfzehn Jahren „96 Hours“ drehte und noch zwei Fortsetzungen davon, folgen seine Auftritte oft dem Schema: Ein argloser Mann in seinen Fünfzigern, der entweder pensioniert ist oder einem harmlosen Beruf nachgeht (Biotechnologe, Versicherungsmakler, Schneepflüger, Trucker), wird durch organisierte Verbrecher, die sein Familienleben stören, dazu gezwungen, unter ihnen aufzuräumen.

Der Held ist also einerseits ruhig und hat den Ärger als Ex-Soldat, Ex-Agent, Ex-Polizist oder Ex-Scharfschütze eigentlich hinter sich. Er möchte gern Stoiker sein und altersangemessen leben. Andererseits hat er die entsprechenden, auch physischen Qualitäten im Umgang mit Verbrechern und Revolvern noch in sich. „I don’t scare easy“, sagt er in „The Marksman“ (2021). Die Albaner aber, die Mexikaner, die Drogendealer, die korrupten Polizisten lassen partout nicht von ihm ab. Je länger er dabei genervt wird, desto mehr Kraft entfaltet er.

Neesons Gewicht – er ist 1,93 Meter, wiegt meistens 96 Kilogramm und geht schleppend – kommt also immer langsam und unwillig in Bewegung, um dann keinen Kegel mehr stehen zu lassen. In „Non Stop“ (2014) wie im fabelhaften „Commuter“ von 2018 muss Leeson dabei unter steigendem Druck erst einmal durch Hin und Her auf engem Raum herausfinden, welcher der Insassen von Flugzeug und Zug überhaupt verdächtig ist.

In „Hard Powder“ von 2019 wiederum, das in den Weiten Colorados spielt, spielt Neeson eine Art Parodie auf seine eigene Schablone des einsamen Retters. Am Ende des Films hat der Schneeräumer, um seinen Sohn zu rächen, zwei lokale Mafias beseitigt und einen ganzen Cast, in Hühnerdraht gewickelt, den Eiswasserfall hinabgeworfen. Neeson verteidigt also zumeist keine Ehre, kein Vaterland, keine Moral, sondern will nur die Ruhe zurück, die vor dem Verbrechen lag und die anstrengend genug war. Es wundert wenig, dass er einer der beliebtesten Schauspieler in Filmen der zweiten Reihe Hollywoods ist. Heute wird er siebzig Jahre alt.