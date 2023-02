Kim Novak in Rom 1957 Bild: Come SITTLER/REA/laif

Schauspielerei bedeutet, so zu tun, als wäre man ein anderer Mensch, und besonders raffinierte Schauspielerei, für die man außergewöhnlich viel Talent braucht, kann obendrein verlangen, den Trick noch eine Schleife weiterzudrehen, indem man so tut, als wäre man ein anderer Mensch, der wiederum so tut, als wäre er ein weiterer.

Die Amerikanerin Kim Novak hat sich in dieser Königsdisziplin unvergesslich gemacht: In Alfred Hitchcocks „Vertigo“ spielt sie eine vermeintliche Doppelrolle – erst als kühle, distinguierte Blondine, dann als Brünette aus der Arbeiterklasse –, von der sich im Laufe des Films herausstellt, dass es ein und dieselbe Person ist.

Novak, die in letzter Minute für eine schwangere Erstbesetzung einspringen durfte (noch eine Schleife: die unfreiwillige reale Dopplung der Filmhandlung, die von einer Frau erzählt, die eine andere Frau spielen muss), legt ihre Figur als Verklammerung von Identität und Nichtidentität an: Sie muss sowohl kühles Objekt sein, auf das der Hauptdarsteller James Stewart seine Frauenträume projizieren kann, als auch sensible Liebende, die an den Manipulationsversuchen des Partners zu zerbrechen droht. Im Erscheinungsjahr 1958 galt „Vertigo“ als Flop. Dass der Film heute von Kritikern wie Filmemachern zu den Meisterwerken der Kinogeschichte gezählt wird, liegt auch an Novak.

Projektion und Manipulation kannte sie: Der Chef der Columbia Pictures, Harry Cohn, hatte sie Mitte der Fünfzigerjahre unter Vertrag genommen, um Rita Hayworth zu ersetzen. Als Novak sich bei Columbia Pictures vorstellte, war sie gerade als Model mit einer Kühltruhenwerbekampagne durch Amerika gereist. Cohn wollte die schüchterne Frau mit dem sinnlichen Gesicht in eine neue Person verwandeln. Aus der 1933 in Chicago als Tochter zweier tschechoslowakischer Einwanderer geborenen Marilyn Pauline Novak wurde Kim Novak, blondes Sexidol. Sie drehte mit Kirk Douglas („Fremde, wenn wir uns begegnen“, 1960), mit Jack Lemmon und Frank Sinatra. In Cannes feierte man sie als Nachwuchsstar. Schnell lernte sie den Preis des Ruhms kennen: Als sie dem schwarzen Sänger Sammy Davis Junior näherkam, fürchtete Cohn einen Skandal und unterband die Beziehung unter Drohungen gegen beide.

In den Sechzigerjahren zog sich Novak aus dem Geschäft zurück. „Es versucht einen damit einzulullen, dass man sich selbst zu sehr liebt, deshalb musste ich Hollywood verlassen“, sagte sie später.

Nur gelegentlich nahm sie noch Rollen an, etwa in David Hemmings Drama „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ (1979), wo sie noch einmal zeigt, wie man ein Feuer hinter einer Eiswand spielt, ein Spiel, dem selbst David Bowie erliegen muss, den sie als Witwe auf einem Friedhof verführt. In den vergangenen Jahren konzentrierte sie sich auf ihre Malerei und züchtete in Oregon Pferde und Lamas. An diesem Montag wird sie neunzig Jahre alt.