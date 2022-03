Pasolini zum Hundertsten : Ein Engel ist kein Bürger

Ein Kinokomödienklischee sagt: Italien argumentiert mit den Händen, überzeugt mit der Lautstärke und philosophiert mit dem Fußball. In so einer Umgebung musste ein postserieller Komponist wie Luigi Nono auf die Idee kommen, dass Musik, die Bestehendes angreifen will, Klänge braucht, die sich im Schmerz über die Dummheit der Welt weit zurücknehmen: Kaum hörbar geworden, verklingen sie schon.

Der Filmregisseur Pier Paolo Pasolini, nach dessen Tod jener Nono dem Verstorbenen zum Gedenken merkwürdige Männerchöre gesetzt hat, ging weniger subtil vor. Auch er arbeitete aber, ganz wie Nono, gern gegen den Normgebrauch der Medien, die er benutzte. So schrieb er mit der Filmkamera Verse – nicht irgendwie lyrische Bildfolgen, das kann jeder Kitschier, sondern buchstäblich Verse: Zeichenketten, die einen Erzählgang oder Gedankenverlauf so wenden, wie die geschriebene Zeile in der gebundenen Rede das leisten kann, die der Wegumkehr des in den Pflug eingeschirrten Ochsen auf dem Acker gleicht, von welcher Bewegung („versus“) das Phänomen, das wir Vers nennen, seinen heutigen Namen hat.

Einer der prägnantesten Filmverse Pasolinis findet sich in „Das erste Evangelium – Matthäus“ (1964): Renato Terra, der den Satan spielt, führt den von Enrique Irazoqui dargestellten Erlöser in Versuchung. Der Blick Jesu sagt: Ich will die Welt, die du mir anbietest, nicht haben, und ich werde sie zerstören. Christus und der Teufel stehen dabei in einem Staub, der auch Dampf sein könnte. Schnelle Schnitte (Wüste, Stadt, wieder Wüste) zeigen hier, dass Pasolini weiß: Eine Szene kann etwas ganz anderes sein als eine Einstellung, so wie ein Vers nicht mit einem Satz identisch sein muss.

Die Szene wendet den Film. Zuvor schimmerte er in Schattierungen von In­nerlichkeit, jetzt kann Gottes Wort Tat werden: Jesus sagt den Jüngern, sie sollen ihm helfen, als Arbeiter, bei der Ernte. Er spricht zu armen Bauern, Fischern, zu Elenden und Kranken. Der Weckruf, sieht man, erreicht sie, aber keine Bürger, keine Leute mit Macht oder Status.

In einem seiner „hinkenden Gedichte“, die man im 2021 auf Deutsch erschienenen, sehr wertvollen Band „Nach meinem Tod zu veröffentlichen. Späte Gedichte“ leicht findet, seufzt er selbst über diese Perspektive, über „il deprimente disprezzo per la bor­ghe­sia“, also die „deprimierende Verachtung für das Bürgertum“, was hier im Zu­sammenhang einer lyrischen Solidaritätserklärung für die Organisation „Potere Operaio“ („Arbeitermacht“) und „alle an­de­ren extrem linken Splittergruppen“ steht. Einen expliziten, dogmatischen „Klassenstandpunkt“ hat Pasolini weder im Gedicht noch im Film je so frontal eingenommen wie etwa Rainer Werner Fassbinder im Fernsehversuch „Acht Stunden sind kein Tag“ (1972).