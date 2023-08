Aktualisiert am

Ein genialischer Regisseur, ein umstrittener Mann und der Überlebende seiner eigenen Biographie: Roman Polanski, Schöpfer so unsterblicher Filme wie „Rosemary's Baby“ und „Chinatown“, wird neunzig Jahre alt.

Sharon Tate und Roman Polanski in Polanskis Film „Tanz der Vampire“ Bild: Allstar

Roman Polanski wird neunzig Jahre alt; er ist, ohne jede Konkurrenz, der älteste Jungfilmer der Welt – ein unendlich begabter Junge, ein genialischer Heranwachsender, ein Künstler, der nach scheinbar endlosen Jugendjahren endlich alt, aber niemals reif und ganz erwachsen geworden ist: nicht in dem Sinn jedenfalls, dass er die Aufregungen und Besessenheiten seines Frühwerks irgendwann hinter sich gelassen und abgeklärte, mit sich selbst und ihrem Schöpfer versöhnte Filme abgeliefert hätte.

Wer diesem Polanski je begegnet ist, für ein Interview, bei einer Premiere oder auch nur in Polanskis Filmen, in denen er erstaunliche Nebenrollen spielte, der spürte eine beunruhigende Präsenz, eine nicht erklärbare Differenz zwischen dem Alter dieses Mannes und seiner Erscheinung, seinem Auftreten, dieser Mischung aus Kindlichkeit, Intelligenz und dem Bewusstsein eigener Größe. Noch mit vierzig, in seinem Thriller „Chinatown“, sah er wie ein Neunzehnjähriger aus – es wirkte, als strebte er oder als zöge irgendetwas diesen Menschen heraus aus jener Wirklichkeit, auf die sich normalerweise alle einigen können.