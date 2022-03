Michael Haneke wird achtzig : Magier der Entzauberung

Wir schwimmen in einer Bilderflut. Die Liebe, das Reisen, die Bildung, der Sex, der Konsum – selbst der Krieg wird mit Bildern ausgetragen, echten und ge­fälsch­ten, Do­ku­men­ten und Fakes. Das heißt nicht, dass das reale Sterben und Töten weniger würde, im Gegenteil. Aber die Menge derer, die es nur als Bild wahrnehmen, in abstrakter und ästhetisierter Form, nimmt immer weiter zu. Die Bilder schieben sich vor die Erfahrung, sie schaffen einen Zwischenraum, ei­nen Puffer, mit dem man sich die Wirklichkeit vom Leib halten kann.

Das Kino wirkt in dieser neuen Medienwelt unheilbar altmodisch. Seine Bilderproduktion läuft viel langsamer als die der Smartphones und Digitalkameras, sie be­nötigt Monate oder Jahre, wo jene nur Se­kunden brauchen. Aber aus dieser Schwerfälligkeit erwächst auch ein Vorteil. Denn das Kino kann den visuellen Kreislauf un­ter­brechen, es kann den Schleier der Il­lu­sion zerreißen, den die anderen Medien immer dichter weben. Im Kino können die Bilder zurückschauen – und so dem Be­trachter vor Augen führen, dass der Satz „Hier werden Sie be­lo­gen“ nicht nur für das russische Staatsfernsehen gilt. Diese Art von Desillusionierung ist freilich keine einfache Übung, sondern eine Kunst. Im Augenblick wird sie nur von wenigen Filmregisseuren betrieben. Der Größte unter ihnen ist der Österreicher Michael Haneke.

Vor fünfundzwanzig Jahren lief Hanekes Film „Funny Games“ beim Filmfestival in Cannes. Der Film handelt von zwei Ju­gendlichen in Tenniskleidung, die eine Fa­mi­lie in ihrem Ferienhaus terrorisieren und umbringen. Einmal gelingt es der Ehefrau, einen der beiden Quälgeister zu erschießen. Da greift sich der andere eine Fernbedienung und spult die Szene auf der Leinwand zu­rück, bis sein Komplize wieder lebendig ist. Nach der Vorführung spaltete sich das Publikum in Em­pörte und Enthusiasten. Die ei­nen fühlten sich als Opfer einer zynischen Manipulation, andere sagten, sie hätten nie einen besseren Film gesehen. Vor dem Kino kam es zu Schreiduellen. Einen vergleichbaren Aufruhr hat Cannes seither bei keiner Festivalpremiere mehr erlebt.

Als „Funny Games“ herauskam, war Ha­ne­ke fünfundfünfzig Jahre alt. Seinen ersten Kinofilm „Der siebente Kontinent“ hatte er mit siebenundvierzig gedreht. Zu­vor hatte er zwanzig Jahre lang als Redakteur, Dramaturg, Drehbuchautor und Filmemacher für westdeutsche und österreichische Fernsehsender und als freier Theaterregisseur gearbeitet. Haneke, in Wien als Sohn einer Burgschauspielerin und eines deutschen Schauspielers geboren, kam aus der Tiefe des Regiehandwerks, seine frühen Arbeiten, da­runter die Ingeborg-Bachmann-Adaption „Drei Wege zum See“ und der Zweiteiler „Lemminge“, entsprechen dem Goldstandard des damaligen Fernsehens. Aber verglichen mit dem „Siebenten Kontinent“ und den Filmen, die ihm folgten, wirken sie wie Gesellenstücke.

Die „Trilogie der emotionalen Vergletscherung“, die er mit seinem Kinodebüt be­gann und mit „Benny’s Video“ und „71 Fragmente einer Chronologie des Zu­falls“ fortsetzte, machte Haneke im deutschen Sprachraum bekannt. „Funny Ga­mes“ öffnete ihm die Türen des internationalen Filmgeschäfts. Sein näch­ster Film „Code: unbekannt“ entstand in Paris mit Juliette Binoche in der Hauptrolle. Seither ist Frankreich für Haneke zur künstlerischen Heimat ge­wor­den, auch wenn er für die „Klavierspielerin“ nach dem Roman von Elfriede Jelinek noch einmal nach Wien zurückgekehrt ist, wo er weiter lebt und lehrt. Aber schon die Be­setz­ung mit Isabelle Huppert, Benoît Magimel und Annie Girardot zeigte, dass Haneke nicht mehr nach den Regeln des deutschsprachigen Kinobetriebs spielen will. Inzwischen hat er ne­ben Binoche und Huppert auch Daniel Au­teuil und Jean-Louis Trintignant seiner Filmfamilie einverleibt. Statt mit guten Schauspielern dreht er jetzt mit den besten.