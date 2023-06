Da oben ist doch was – Harrison Ford und Ethann Isidore in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. Bild: Lucasfilm Ltd.

Die Außerirdischen waren definitiv keine gute Idee. Schon gar nicht in Kombination mit KGB-Agenten. Insofern haben die Produzenten und Autoren gelernt aus dem vierten Indiana-Jones-Film, der den Titelzusatz „Königreich des Kristallschädels“ trug. Nun, in „Das Rad des Schicksals“, soll alles wieder sein wie früher, wie vor 42 Jahren. De-Aging ist deshalb nicht nur das Verfahren, mit dem man den bald 81-jährigen Harrison Ford in eine jüngere Version seiner selbst verwandelt hat – zumindest für die opulente Auftaktsequenz.

Peter Körte Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Der ganze Film möchte so aussehen wie damals, ohne auf die Fortschritte des Digitalen zu verzichten. Das ist konsequent, weil George Lucas und Steven Spielberg schon in den Achtzigerjahren die Erinnerungen an die Abenteuerfilme ihrer Kindheit wiederzubeleben versuchten. Der Film ist dabei smart genug, um Ford nach der Ouvertüre, die ins Jahr 1944 führt, als alten Zausel zu zeigen, der in den Ruhestand verabschiedet wird.