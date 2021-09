Filmfestspiele Venedig : Wie viel Wirkung wiegt

Was die Schauspielerin Anamaria Var­tolomei in Audrey Diwans Kinodrama „L’évènement“ leistet, ist menschlich und künstlerisch unantastbar. Spitzfindige ästhetische Kritik („Ist das eine plausible Art, diesen Satz zu sprechen, funktioniert diese Szene dramaturgisch?“) reicht ans Dargebotene hier ebenso wenig heran wie moralische Skepsis („Ist es nicht frivol, ein derartiges Schicksal zu spielen, als wäre es irgendeine fiktionale Rolle, wo doch sein Leid das Einfühlungsvermögen des durchschnittlichen Saalpublikums notwendigerweise übersteigen muss?“).

Man sieht einfach zu, mit beklommen suspendiertem Urteil, bald entsetzt, am Ende psychisch vollends entkräftet: Anne, Studentin voller Hoffnung auf ein Leben, das über den Horizont ihrer El­tern hinausreicht, wird ungewollt schwanger, hat aber in ihrem Land und zu ihrer Zeit, nämlich in Frankreich vor sechzig Jahren, keine Möglichkeit, diese Schwangerschaft legal zu beenden. So wird sie auf einen Weg gezwungen, dessen Stationen die Regisseurin, an einer autobiographischen Textvorlage von Annie Ernaux orientiert, in schmuckloser Bildsprache untersucht.

Aufsehen vermeiden

Während Titeleinblendungen mitteilen, in welcher Woche der Schwangerschaft die junge Frau sich jeweils befindet, setzen ihr feige und böse Ärzte zu. Dann bedrängt sie ein Widerling, der sich ausmalt, sie sei „leicht zu haben“. Überdies will der Vater des Kindes, das sie be­kommen soll, Aufsehen vermeiden und Verantwortung loswerden. Dann wird Anne von ihrer Mutter, die nichts über die Not der Tochter weiß, angeherrscht, weil sie nicht handzahm ist. Schließlich verhört ein Lehrer sie wegen ihres Leistungsabfalls ohne die kleinste Spur echter Neugier darauf, wie es ihr eigentlich geht.

Und das alles, erkennt man im letzten Drittel des Films, war nur Vorlauf zu einer qualvollen finalen halben Stunde. Anne versucht, ihre Schwangerschaft selbst zu beenden, verletzt sich dabei, es hilft nichts. Endlich geht sie zu einer Frau, die in der Illegalität und gegen Geld Abtreibungen vornimmt. Ein Stuhl, ein enger Raum, Instrumente, Wimmern, Weinen und Schmerzenslaute der Ge­marterten. Auch diese Prozedur ist nicht erfolgreich. Noch Ärgeres folgt, der Wahrheit des Stoffes gemäß, mit Bildern, die einige im Vorführsaal nicht ertragen konnten. Anne kommt knapp mit dem Leben davon.

Was diesen Film wichtig und sehenswert macht, liegt auf der Hand – das Selbstbestimmungsrecht von Frauen ist heute weltweit keineswegs sicher; entsprechende Bestimmungen sind gerade erst in einigen Bundesstaaten der USA erneut verschärft worden, und Versuche, emanzipatorische Fortschritte in Ge­schlechterfragen per Weltordner-Kriegsführung in ärmere Gegenden zu exportieren, gehen nicht selten aus wie soeben in Afghanistan. Diwans Film ist also wertvoll und wichtig, seine Prämierung mit dem Goldenen Löwen des Filmfestivals von Venedig eine gute Tat – aber ist der Film ein Kunstwerk, gar das größte, das man am Lido 2021 sehen konnte?

Das Internet knarzt bereits hämisch: „Sie wollten halt unbedingt eine Frau auszeichnen, die ein Frauenschicksal verfilmt.“ Falsch; gerade das hätte man ja weniger polarisierend haben können, denn Jane Campion stand schließlich auch im Wettbewerb, mit ei­nem düsteren Western über physische und psychische Gewalt namens „The Power of The Dog“, dessen Schätze die Regisseurin mit einer so aufreizenden Ruhe ausbreitet, dass die deutsche Formulierung „Regie führen“ dafür viel zu umständlich klingt – man sollte so etwas wohl „regieren“ (mit weichem „sch“ in der Mitte) nennen.

Campion ging nicht leer aus; man verlieh ihr den Silberlöwen für die beste Regie – und provozierte damit, wie so oft, die Frage, auf welche Weise etwas, das nicht die beste Regie aufzuweisen hat, dennoch „der beste Film“ sein kann. Wer sich das plausibel machen will, wird nicht um die Überlegung herumkommen, dass einer Jury Wirkungen (durchaus ästhetisch erzeugte übrigens) manchmal wichtiger sind als die Erfüllung oder Erneuerung künstlerischer Maßstäbe. „L’évènement“ hat, wenn man nicht komplett abgestumpft ist, zweifellos Wirkungen: Mitgefühl, Empörung, Angst und Grauen. Das ist doch was. Ist das Kunst?

Gut möglich, wenn’s auch gewiss nicht spezifisch filmische Kunst ist: Was Diwans Film erreicht, könnten auch ein Text, ein Foto oder eine Performance erreichen. Außer dem Siegerfilm allerdings gab es auf dem Festival allemal genügend Werke zu sehen, die ihre Wirkungen absoluter Kino-Gattungstreue verdankten, das heißt: der Macht, nicht nur Geschichten und Figuren, sondern Welten zu behaupten, deren sinnliche Evidenz die Erscheinungsebene einer Konzeption ist, die anders mit Zeit und Raum umgeht als andere Künste, weil sie Schnitte, Bildfahrten und Ton-Bild-Widersprüche besitzt, die jenen fehlen.

Ein wundervolles Beispiel dieser weltenschöpferischen Potenz des Kinos lief in der „Orizzonti“-Reihe: „Inu-Oh“ ist die jüngste Arbeit des japanischen Anime-Meisters Masaaki Yuasa, der seinem Genre mit „Maindo Gēmu“ 2004 bereits ein Zentralgestirn aufgesteckt hat. Man muss nicht einmal Trickfilme besonders mögen, nur Filme überhaupt, um sich in diesem Fiebergarten freiwillig zu verlaufen und ihn nie mehr verlassen zu wollen – ein Walfischbauch, eine Riesenliebe und Gottes Humor sind die Handlungszutaten, das Ergebnis ist ein Traum.

„Inu-Oh“ knüpft an jenen Sinnentaumel an, aber kontrollierter, konzentrierter – Yuasa erprobt sein Genie diesmal an einem historischen Stoff und einer komplett verrückten Formidee: Episoden aus der Geschichte des Noh-Theaters, inszeniert als Rock-Musical. Das Konzept klingt hirnverbrannt, die Umsetzung aber ist von betörender Anmut. Und im Abstand zwischen Konzept und Umsetzung lebt und leuchtet nun mal das, was man Kunst nennt.