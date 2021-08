Filmfestival von Locarno : Der Leopard brüllt wieder

Holt den Mythos in die Gegenwart: Tinatin Dalakishvili als titelgebende „Medea“ in Alexander Zeldovichs Film Bild: Locarno Film Festival

Seit Jahren schon schreitet beim Festival von Locarno vor jedem Film ein animierter Leopard von links nach rechts über die Leinwand. Dabei brüllt er noch lauter als der Löwe von MGM. Auch diesmal tat er das wieder, mit einem kleinen Zusatz: „Cinema Is Back“ stand in großen schwarzen Lettern auf knallgelbem Hintergrund geschrieben – was für ein schönes Versprechen! Nach der enttäuschenden Hybridausgabe im vergangenen Jahr, die noch Lili Histin als künstlerische Leiterin verantwortet hatte, feierte ihr Nachfolger Giona A. Nazzaro endlich wieder das Kino, unter mehr oder weniger strengen Corona-Vorkehrungen. Die Piazza Grande zum Beispiel durfte nur mit 3G-Status betreten werden, also von Personen, die nachweislich geimpft, getestet oder genesen sind.

Nazzaro, 1965 in Zürich geboren, aber in Italien aufgewachsen, ist ein Cineast, der das Kino in seiner ganzen Bandbreite schätzt. Er hat Bücher über die Filmemacher Gus Van Sant, Spike Lee und Abel Ferrara geschrieben, er liebt das Actionkino, aber auch den anspruchsvollen Film, wie seine Kuratoren-Tätigkeit bei anderen Filmfestivals, Rotterdam und Venedig zum Beispiel, beweist.

So präsentierte sich der Wettbewerb als Schau der Extreme, zwischen oberflächlich und vielschichtig, zwischen verrückt und anrührend, zwischen brutal und zärtlich. Nicht immer ging das gut, über manchen Film stritten sich die Zuschauer leidenschaftlich (falls sie nicht, wie zum Beispiel beim französischen Wettbewerbsfilm „After Blue [Paradis sale]“, vorzeitig das Kino verließen). Und dann wieder gab es Filme, die waren einfach kühn in ihrer Erzählhaltung, mutig im Stil, originell in den Bildern, mit Geschichten über starke, aber auch sehr verletzliche Frauen.

Leerstellen und Sprünge

„Medea“ zum Beispiel, inszeniert von dem russischen Regisseur Alexander Zeldovich und mit der georgischen Schauspielerin Tinatin Dalakishvili in der Hauptrolle. Mit dem reichen, allerdings verheirateten Alexei hat die junge Medea zwei Kinder. Er will sich scheiden lassen und mit der jungen Frau und den Sprösslingen nach Israel auswandern. Doch ein korrupter Polizist droht, diesen Neuanfang zu zerstören. Medea erschießt ihn kurzerhand, nicht ahnend, dass diese Gewalttat sie immer mehr von Alexei entfernen wird. „Medea“ ist ein Film mit vielen Leerstellen und Sprüngen. Warum die Titelheldin den Mord begeht, erschließt sich erst nach und nach. Plötzlich spielt der Film in Jerusalem, später sogar in der Wüste von Jordanien, wo sich der Mythos, den der Filmtitel auch meint, erfüllen soll.

Medea ist ein extremer Charakter, sie geht immer völlig aus sich heraus, sie tut Dinge, die man als Zuschauer nicht versteht. Einmal, während einer beeindruckend choreographierten Modenschau auf einem Dach, steckt Medea, angetan mit blonder Perücke, eines der Models in Brand. Für sie ein Akt der Erleichterung, der aber gleichzeitig Gefängnis bedeutet. Diese Szene beweist auch Zeldovichs Sinn für ungewöhnliche, starke Orte, etwa gleich zu Beginn, wenn Medea den Polizisten unter sich kreuzenden Brücken trifft, die lebendigen Straßenszenen in Jerusalem, nicht zu vergessen die Innenräume mit viel Platz und bizarrer Anordnung der modernen Möbel. Die originellste Idee: Beim Sex fällt Medea stets in Ohnmacht – was für ein romantischer Gedanke, sich nach dem Orgasmus für einige Momente aus der Welt zu nehmen.