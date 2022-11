Reemtsma-Entführung als Film : Auf der Rasierklinge des Unheils

Auf dem Höhepunkt dieses Films liegen sich zwei Menschen in den Armen. Mutter und Sohn. Aber die gewohnte Ordnung der Gesten und Gefühle gilt nicht mehr, es ist der Sohn, der die Mutter festhält und tröstet. An diesem Tag im April hat sie dem Druck, der seit Wochen auf ihr lastet, schließlich doch nachgegeben und ist im Hausflur zusammengebrochen. Der Dreizehnjährige kauert sich neben sie und zieht sie zu sich heran, sie legt ihren Kopf an seine Brust und schluchzt.

Am 25. März 1996 wurde der Literaturwissenschaftler und Historiker Jan Philipp Reemtsma, Alleinerbe eines Zi­ga­ret­ten­­­fa­bri­kan­ten, vor seinem Haus in Hamburg-Blankenese von zwei Männern überwältigt und entführt. Die Entführer verlangten zu­nächst zwanzig Millionen und später dreißig Millionen D-Mark für seine Freilassung. Nachdem mehrere Geldübergabeversuche durch Reemtsmas Frau Ann Kathrin Scheerer und den Familienanwalt Schwenn unter Aufsicht der Hamburger Polizei ge­schei­tert waren, organisierte Scheerer eine Übergabe des Lösegeldes ohne polizeiliche Überwachung. Gut vierzig Stunden später kam Reemtsma frei. Er hatte dreiunddreißig Tage angekettet in einem dunklen Keller im niedersächsischen Garlstedt zugebracht. Noch im gleichen Jahr schrieb er über seine Erlebnisse ein Buch, das Anfang 1997 erschien: „Im Keller“.

Zwanzig Jahre später, im März 2018, veröffentlichte Reemtsmas Sohn Jo­hann Scheerer, inzwischen ein erfolgreicher Mu­sik­pro­du­zent, seinen eigenen Bericht über das Geschehen. „Wir sind dann wohl die An­gehörigen“ beginnt damit, dass sich Jo­hanns Mutter morgens an sein Bett setzt und ihm erklärt, sie müssten jetzt gemeinsam „ein Abenteuer bestehen“, denn sein Vater sei entführt worden. Johanns erster Gedanke ist, dass er die für diesen Tag an­ge­setz­te Lateinarbeit jetzt nicht schreiben muss. Gleich darauf folgt die Scham über seine Reaktion: „Es war so profan, unwichtig, absurd, so gemein und dumm, aber es war auch wahr.“ Erst dann setzt die Panik ein: „Ich schrie.“ Johanns Mutter umarmt ihn. Da ist die familiäre Ordnung noch in­takt. Erst nach drei Wochen vergeblichen Hoffens wird sie sich umkehren, und der Sohn hält die Mutter. Im Buch sind das ein paar nüchterne Sätze. Im Film, auf der Leinwand, wirkt es wie eine Explosion.

Entführungsfilme sind Rachegeschichten. Sie zeigen die Tat und ihr Opfer, den Schmerz und Zorn der Angehörigen, die Er­mittlungen der Polizei, die Befreiung der Entführten und die Bestrafung der Täter, oft durch die Hand der Betroffenen. Sie bauen ein Wutgefühl auf, das sich im Finale entlädt. Die einzige bisherige Ausnahme im Mainstreamkino war ein Film, für den der Niederländer Pieter Jan Brugge im Jahr 2004 den Hollywoodstar Robert Redford gewinnen konnte. Brugges „The Clearing“ erzählte, mit Redford in der Opferrolle, von einem Entführungsfall ohne Happy End (und scheiterte entsprechend an den Kinokassen). Jetzt gibt es einen zweiten, einen deutschen Ausnahmefilm zum Thema. Es ist Hans-Christian Schmids Adaption von Johann Scheerers Erinnerungsbuch.

Die Tat ist die Leerstelle der Geschichte

Schmids Film beginnt, anders als Scheerers Bericht, am Vorabend der Ereignisse. Reemtsma (Philipp Hauß) sitzt mit Johann (Claude Heinrich) am Tisch, um ihn auf die kommende Lateinklausur vorzubereiten. Der Widerwille des Kindes gegen den Bildungseifer des Vaters ist körperlich spürbar. Den Re­clam­band mit Vergils „Äneis“, in dem er lesen soll, wird Johann in seinem Zimmer in den Papierkorb werfen, während sich Reemtsma von seiner Frau (Adina Vetter) mit der Bemerkung verabschiedet, er werde noch einmal in sein Arbeitshaus rübergehen, um zu schreiben. Ein dunkler Gartenweg scheint ihn aufzusaugen. Es ist das Letzte, was man von ihm sieht. Tage später wird Johann das Vergil-Reclamheft aus der Mülltonne vor der Villa herauswühlen, um eine Lebensspur seines Vaters in der Hand zu halten.