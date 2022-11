Film „The Menu“ : Schmeckt nach nichts

Aktualisiert am

Essen Sie nicht einfach, schmecken Sie, genießen Sie, seien Sie achtsam“, sagt Ralph Fiennes als strenger Chefkoch im Thriller „The Menu“, und man wünscht sich wenige Minuten später, diese Tipps hätten, natürlich übertragen auf ihr Handwerk, auch die Drehbuchschreiber und der Regisseur beherzigt. „The Menu“ will sehr viel und spart weder an Ausstattung noch bei der Besetzung. Auf einer entlegenen Insel trifft sich in einem Luxusrestaurant eine Gruppe sehr reicher Menschen auf der Suche nach dem ultimativen Dinner-Abenteuer.

Der Koch ist Exzentriker. Man muss mit dem Boot anreisen, die Souschefin führt die Gäste vorbei an der eigenen Räucherkammer, zeigt aufs Meer, wo die Jakobsmuscheln frisch fürs Essen geerntet ­werden, und geleitet dann in den minimalistisch eingerichteten Speisesaal, der an die offene Küche anschließt, wo der Chefkoch sein Team mit der Strenge eines Sektenführers leitet. Nur eine Person schaut skeptisch: Anya Taylor-Joy spielt die junge Margot, die einen Mann begleitet, der die Reservierung noch für seine Ex-Freundin getätigt hatte.