Bei diesem Filmemacher und Schauspieler geht es, so hört und liest man seit Jahrzehnten, vornehmlich darum,­ wie der menschliche Leib von Chromschrott, synthetischen Gummifleisch-Wucherungen, Ideen aus der Hölle oder Glasfaserkabeln belästigt, deformiert, zerschnitten und durchdrungen wird. Ein bisschen stimmt das. Aber es ist nicht viel richtiger als der Versuch, zu erklären, was ein Wiener Schnitzel sei, indem man bei den Begriffen „Pommes“ und „Salat“ beginnt.

David Cronenbergs Schaffen handelt von der Hassliebe zwischen Gemüt und Biologie. Deren wichtigste Schnittstelle ist nicht der Meniskus noch die Milz, sondern das Gesicht. Siehe die scharf gezeichneten Arroganz-Augenbrauen, die Debbie Harry, weltbekannte Sängerin der Band Blondie, als Talkshowgast in einer Szene von Cronenbergs Mediengruselreißer „Videodrome“ (1983) minimal anhebt, als sie die Zivilisation ihrer Zeit auf den Begriff „Stimulanz um ihrer selbst willen“ bringt, und wie in derselben Szene James Woods mit einem anerkennend grausamen Winziglächeln reagiert. Siehe auch das von Entsetzen geschmierte Grinsen, mit dem Jeff Goldblum in „The Fly“ (1986) zum Insekt wird.

Siehe ferner den entseelten, aber zugleich hungrigen Blick, mit dem James Spader in der Sexualkarambolage „Crash“ (1996) einen Autorückspiegel be­trachtet, als wäre er sich nicht ganz sicher, ob seine Augen nicht aus demselben Glas sind wie der Spiegel. Schlimmer ist nur das schwarze Glotzen eines rauchenden Schuppentiers in „Naked Lunch“ (1991) oder die vor allem ums Lippenspiel herum kaum beherrschte Unzufriedenheit, mit der sich Michael Fassbender als C. G. Jung von Viggo Mortensen als ­Sigmund Freud in „A Dangerous ­Method­“­ (2011) gute Ratschläge bieten lassen muss, falls nicht Léa Seydoux noch ärger ist, deren Mimik in „Crimes of the Future“ (2022) eine Sorte Mitleid artikuliert, die auf lebendigen Wangen allmählich zu starrer Seligkeit gefriert.

Cronenberg, der das alles vor die Kamera geholt hat, zeigt gelegentlich selbst Gesicht; am aufschlussreichsten wohl in der „Alias“-Episode „Conscious“ (2003) als bis in den Hirnstamm verdrehter Neurowissenschaftler Dr. Brezzel, der Fleisch kaut, als mache ihn das verlegen – ein sardonisch süßes Selbstporträt des Re­gis­seurs als Schauspieler.

Jüngst hat sich das Internet über eine Digitalanimation mokiert, bei der dank Stable Diffusion, Dreambooth und DaVinci Resolve eine Fratze herauskam, die selbst Trickfilmbegeisterte ratlos machte: „Welches menschliche Gefühl soll das denn darstellen?“ Der physiognomische Dilettantismus neuester Technik provoziert die Frage aus Unvermögen; dieselbe Frage aber stellt Cronenbergs Werk an uns, damit wir sie als ein Selbst­ver­ständi­gungs­pro­blem zu lesen lernen: Kannst du dich so fühlen, wie ich aussehe, kann ich mich so fühlen, wie du aussiehst, und wenn die Antwort „nein“ lautet: Sind wir dann nicht doch etwas anderes als Organismen, die zufällig empfinden und denken können? Mehr? Weniger?

Schauspielkunst kann in der enormen Genauigkeit ihrer Abbildung, die das Kino erlaubt, nicht nur be­reits bekannte seelische Zustände abbilden oder wecken, sondern auch neue erfinden. So erinnert sie uns daran, dass wir längst nicht alle Wörter kennen, mit denen sich sagen ließe, was wir sind und werden können. Heute wird David Cronenberg, einer der größten Erfinder in dieser an­thro­po­lo­gi­schen Grenzregion, achtzig Jahre alt.