Es ist Sommer in Rom. Adriana hat auf dem Dach eines Apartmenthochhauses mit Schnüren ein Pentagramm gespannt, nun liegt die Zwölfjährige in ihrer roten Lederjacke auf dem Rücken daneben, hält die Hand in den Himmel und murmelt: „Gebt mir ein Zeichen.“ Ob sie ein Wunder von mystischen Mächten erwartet oder sich gleich von Außerirdischen einer anderen Galaxie abholen lassen will, ist ihr eigentlich egal (sie wird beide Varianten gedanklich durchspielen).

Für sie steht nur fest: Hierher, in diese Zeit (Dekor von Geschirr über Plattenspieler bis zu den Koteletten der Männer verorten den Film in den Siebzigerjahren) und in diese Familie will sie nicht gehören, und noch weniger will sie die Rolle übernehmen, die die Gesellschaft ihr anträgt. Wie die aussieht, kann sie an ihrer Mutter beobachten.

Der italienische Regisseur Emanuele Crialese hat in „L’Immensità“ für diese beiden Rollen, Mutter und Tochter, einen Besetzungsclou gelandet: die junge Luana Giuliani gibt ihr Schauspieldebüt als Adriana; keine einfache Angelegenheit, ist doch ausgerechnet Penelope Cruz in der Rolle ihrer Mutter besetzt.

Crialese inszeniert die spanische Schauspielerin, die in ihr Italienisch manchmal Ausdrücke ihrer Muttersprache mischt, in der Tradition italienischer Filmdiven wie Sophia Loren oder Gina Lollobrigida. Cruz ist eine Über-Frau, ein unerreichbares Rollenbild für die heranwachsende Adriana. Crialese lässt die Kamera in der Schönheit seiner Hauptdarstellerin schwelgen, wir sehen zuerst ihr Gesicht in Nahaufnahme, erkennen die Sorgfalt, die diese Mutter in ihr Aussehen gesteckt hat: feine Kajallinien, Make-up auf der Haut, Mascara auf den Wimpern.

Cruz bricht diese Schönheit mit Verletzlichkeit, legt diese Mutter als gefangenen Vogel im goldenen Käfig an. Egal, wie sehr sie sich bemüht, ihren Kindern ein Familienidyll vorzugaukeln, mit ihnen beim Tischdecken Schlager singt oder auch mal barfuß durch die Gassen rennt, die heranwachsende Adriana sieht sehr genau, wo die Grenzen dieses Frauseins liegen.

Der Vater ist der Ernährer der Familie, erfolgreich in seinem Bürojob, Affären nicht abgeneigt, und wenn er nach Hause kommt, setzt es schon einmal Prügel, weil Adriana sich zu jungenhaft gibt. Am liebsten würde sie ganz die Rolle wechseln, sieht sie doch, welche Fallen die Schönheit ihrer hyperfemininen Mutter birgt: Auf der Straße wird sie von zwei Machos belästigt, vom Ehemann fast vergewaltigt, bevor Adriana dazwischengeht.

Es ist kaum verwunderlich, dass die Gefühlsschwankungen zunehmen, dass die Mutter soeben noch lachend mit den Kindern scherzte, im nächsten Moment weinend vor dem Schminktischchen sitzt.

Cruz malt hier in den hellen und dunklen Schattierungen der Seele, die dieser Figur fast schon eine bipolare Störung diagnostizieren. Adriana hingegen sucht ihren eigenen Weg, sprengt die Enge der kleinbürgerlichen italienischen Gesellschaft mit Phantasie, übertritt Grenzen, vor denen die Erwachsenen sie warnen. Als sie Sara kennenlernt, stellt sie sich dem Mädchen als Junge vor.

Crialese inszeniert all das als Coming-of-Age-Film in den satten Farben eines italienischen Sommers mit Ausflügen ans Meer und Kinderstreichen in unterirdischen Gängen.

Von der aufgeladenen Diskussion um Geschlechtsbegrifflichkeiten hält er sich fern, konzentriert sich lieber auf das Ausloten des Mutter-Tochter-Verhältnisses und erzählt so von der Suche Adrianas nach einer eigenen Identität. Cruz und Giuliana sind ihm dabei die besten Komplizinnen.